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Olimpia receta una paliza humillante de 8-0 al Juticalpa en la Liga Nacional

El Viejo León destrozó con una goleada escandalosa al Juticalpa FC en la jornada 13 del Torneo Apertura 2026. Triplete de Jorge Benguché, doblete de Nicolás Dibble, más goles de Jack Jean-Baptiste, Edwin Rodríguez y Michaell Chirinos.

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