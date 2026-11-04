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¡Se les acabó la fiesta a los delincuentes! Tomás Zambrano advierte en Honduras

Tomás Zambrano afirmó que las nuevas reformas penales permitirán a las fuerzas de seguridad combatir maras y pandillas, realizar allanamientos y recuperar el control de los barrios

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