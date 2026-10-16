Honduras inicia ofensiva de 70 días de guerra contra la criminalidad

Tegucigalpa, Honduras. La Policía Nacional inició el despliegue de sus altos mandos a diferentes puntos del territorio hondureño como parte de una estrategia que contempla 70 días de operaciones contra la criminalidad, con el objetivo de fortalecer la seguridad y combatir las estructuras delictivas.
La institución informó que los directores nacionales y miembros del Directorio Estratégico ya se encuentran en posiciones estratégicas para comenzar las operaciones, con recursos humanos y logísticos que les permitan actuar de manera inmediata.
El comisionado general Rigoberto Oseguera Mass, director de la Policía Nacional, explicó que la estrategia busca que los altos mandos supervisen directamente las intervenciones policiales y fortalezcan la ejecución de los planes de seguridad en las zonas priorizadas.
Según las autoridades, el despliegue pretende mejorar la capacidad de respuesta de la institución, aumentar la presencia policial en sectores con incidencia delictiva y brindar atención oportuna a la ciudadanía.
#ÚLTIMAHORA | Inicia despliegue operativo con 70 días de guerra contra la criminalidad.Se han enviado a todos los Directores Nacionales quienes ya están en posición estratégica para iniciar las operaciones en todo el país. Llevan recurso humano y logístico para que actúen de inmediato contra los delincuentes.#70DíasDeIntervención— Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) October 16, 2026
Las operaciones estarán dirigidas contra diferentes modalidades delictivas, con especial atención a las actividades relacionadas con integrantes de estructuras criminales que las autoridades identifican como asociaciones terroristas.
La estrategia también contempla acciones focalizadas según las características de cada territorio, con énfasis en la prevención del delito y la coordinación con los gobiernos locales y otros sectores involucrados en el plan Escudo de Honduras.
Otro de los objetivos es identificar a los responsables de actividades ilícitas, debilitar las economías de las organizaciones criminales y establecer planes específicos para enfrentar los delitos que más afectan a la población.
La Policía Nacional señaló que la presencia de los altos mandos en puntos estratégicos permitirá supervisar el trabajo de los equipos operativos y coordinar las acciones necesarias para responder a las condiciones particulares de cada zona.
Con el despliegue, la institución busca optimizar el uso de sus recursos y fortalecer la coordinación entre las diferentes unidades policiales para ejecutar las intervenciones durante los 70 días previstos.
Las autoridades esperan que estas acciones contribuyan a mejorar la seguridad ciudadana en el país. Por motivos de estrategia, la Policía no detalló sobre las zonas específicas donde se concentrarán las operaciones.