Honduras inicia ofensiva de 70 días de guerra contra la criminalidad

La institución informó que los directores nacionales y miembros del Directorio Estratégico ya se encuentran en posiciones estratégicas para comenzar las operaciones, con recursos humanos y logísticos que les permitan actuar de manera inmediata.

Tegucigalpa, Honduras. La Policía Nacional inició el despliegue de sus altos mandos a diferentes puntos del territorio hondureño como parte de una estrategia que contempla 70 días de operaciones contra la criminalidad, con el objetivo de fortalecer la seguridad y combatir las estructuras delictivas.

Según las autoridades, el despliegue pretende mejorar la capacidad de respuesta de la institución, aumentar la presencia policial en sectores con incidencia delictiva y brindar atención oportuna a la ciudadanía.

El comisionado general Rigoberto Oseguera Mass, director de la Policía Nacional, explicó que la estrategia busca que los altos mandos supervisen directamente las intervenciones policiales y fortalezcan la ejecución de los planes de seguridad en las zonas priorizadas.

#ÚLTIMAHORA | Inicia despliegue operativo con 70 días de guerra contra la criminalidad.Se han enviado a todos los Directores Nacionales quienes ya están en posición estratégica para iniciar las operaciones en todo el país. Llevan recurso humano y logístico para que actúen de inmediato contra los delincuentes.#70DíasDeIntervención

Las operaciones estarán dirigidas contra diferentes modalidades delictivas, con especial atención a las actividades relacionadas con integrantes de estructuras criminales que las autoridades identifican como asociaciones terroristas.

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La estrategia también contempla acciones focalizadas según las características de cada territorio, con énfasis en la prevención del delito y la coordinación con los gobiernos locales y otros sectores involucrados en el plan Escudo de Honduras.

Otro de los objetivos es identificar a los responsables de actividades ilícitas, debilitar las economías de las organizaciones criminales y establecer planes específicos para enfrentar los delitos que más afectan a la población.

La Policía Nacional señaló que la presencia de los altos mandos en puntos estratégicos permitirá supervisar el trabajo de los equipos operativos y coordinar las acciones necesarias para responder a las condiciones particulares de cada zona.

Con el despliegue, la institución busca optimizar el uso de sus recursos y fortalecer la coordinación entre las diferentes unidades policiales para ejecutar las intervenciones durante los 70 días previstos.

Las autoridades esperan que estas acciones contribuyan a mejorar la seguridad ciudadana en el país. Por motivos de estrategia, la Policía no detalló sobre las zonas específicas donde se concentrarán las operaciones.