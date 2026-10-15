Honduras participa en operativo de Interpol que deja 95 detenidos por abuso infantil

París, Italia. Honduras participó en un operativo internacional coordinado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) contra la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, que dejó 95 personas detenidas en 17 países de América Latina y Europa, informó este jueves el organismo policial. La operación, denominada Confluencia, se desarrolló entre marzo y septiembre de 2026 mediante cuatro acciones policiales simultáneas, enfocadas en combatir la difusión y comercialización de material de abuso sexual infantil a través de plataformas de mensajería y transacciones con criptomonedas. En el operativo participaron autoridades de Honduras, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Italia, Panamá, Paraguay, Perú, España y Uruguay.

Según Interpol, durante las investigaciones se ejecutaron 127 órdenes de registro y se logró rescatar a un menor en Colombia. Del total de sospechosos detenidos, aproximadamente el 89 % eran hombres y el 11 % mujeres.

Honduras, entre los países participantes

La participación de Honduras forma parte de los esfuerzos de cooperación internacional para identificar a personas vinculadas con redes de producción, distribución y comercialización de material de abuso sexual infantil en internet. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Interpol señaló que las plataformas digitales se utilizan cada vez más para captar menores con fines de explotación sexual, coordinar abusos, conectar a agresores y realizar pagos por contenido ilegal.

Estas herramientas también facilitan la circulación repetida de imágenes y videos que muestran abusos contra menores, lo que prolonga el daño causado a las víctimas. "Detrás de cada archivo hay un niño que ha sufrido abusos y que vuelve a ser revictimizado cada vez que esa imagen circula de nuevo", afirmó Stephen Fry, director ejecutivo de Interpol para Apoyo a las Investigaciones. El funcionario advirtió sobre el uso de plataformas digitales para obtener beneficios económicos mediante el abuso sexual infantil y subrayó la necesidad de fortalecer la cooperación entre las fuerzas de seguridad de distintos países y el sector privado.

Investigaciones permiten identificar a más sospechosos

Interpol indicó que el material incautado durante las investigaciones podría ayudar a identificar a más sospechosos y localizar a menores que se encuentren en situación de riesgo. En Colombia, las autoridades rescataron a un niño de cinco años y detuvieron a uno de sus progenitores, acusado de producir y vender material de abuso sexual infantil por internet. La investigación permitió vincular diferentes archivos en los que aparecía el mismo menor, algunos correspondientes a cuando tenía un año, según el organismo.

En Argentina, Costa Rica, Ecuador, Perú y España, las investigaciones también detectaron la participación de adolescentes en grupos de mensajería utilizados para solicitar y distribuir material de abuso sexual infantil. En Ecuador, el análisis de dispositivos electrónicos permitió localizar más de 4,000 archivos y alrededor de 15 gigabytes de imágenes de abuso sexual infantil. En Panamá, las autoridades detuvieron al administrador de un grupo dedicado a distribuir este tipo de contenido que contaba con más de 700 usuarios. Por su parte, en Argentina fue arrestado un sospechoso acusado de mantener contacto con más de 260 niñas de distintos países y de extorsionar sexualmente a menores para exigirles imágenes y videos cada vez más explícitos.