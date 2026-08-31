Congreso analiza ley para prevenir el abuso infantil en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. Un paso decisivo para blindar la integridad de la niñez y la adolescencia hondureña se comenzó a dar en el Congreso Nacional con el inicio formal del dictamen de una normativa orientada a la protección infantil. La Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor del Parlamento arrancó el análisis detallado del proyecto de Ley para la Prevención, Detección Temprana y Atención Integral del Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes. La iniciativa, integrada por un total de 31 artículos, fue introducida formalmente a la cámara legislativa el pasado 24 de agosto. Tras completar una fase previa de consultas y mesas de trabajo con diversos sectores sociales e institucionales, los congresistas evalúan si el borrador requiere la adición de nuevos elementos o ajustes técnicos antes de ser elevado al pleno de diputados para su discusión y aprobación final.​

"Estamos conociendo la totalidad de los 31 artículos que comprenden esta importante ley e identificando sí, aun con la extensa socialización que se realizó previa a su presentación formal en el pleno, queda algún tema por abarcar o alguna modificación que realizar a este borrador final para luego proceder a su dictaminación y posterior aprobación en el pleno", explicó María José Sosa, vicepresidenta de la comisión legislativa. ​El pilar fundamental de este proyecto de ley radica en el diseño e implementación de una ruta nacional de acción interinstitucional. Con este mecanismo se busca erradicar la burocracia y las respuestas tardías ante situaciones de vulnerabilidad, permitiendo activar los protocolos de resguardo desde el momento en que se origine una alerta en el entorno comunitario o institucional del menor. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con lo establecido en la propuesta legal, las denuncias o señales de riesgo podrán ser captadas desde diversos espacios como el núcleo familiar, escuelas, centros de salud u organizaciones religiosas. El protocolo se pondrá en marcha de forma inmediata sin la exigencia previa de evidencias físicas concluyentes para otorgar la asistencia y protección requerida.​ "Desde las primeras reuniones con los diferentes actores involucrados se ha mantenido una disposición de apertura para construir una normativa que permita responder de manera inmediata a una problemática que afecta a la niñez y juventud del país", manifestó Sosa, diputada por el departamento de Francisco Morazán.​

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