Libramientos, puentes y hospitales: así se invertirán millones en el valle de Sula

San Pedro Sula, Honduras. El Congreso Nacional aprobó durante su sesión en San Pedro Sula dos decretos que contemplan inversiones por más de 10,854 millones de lempiras para 88 proyectos de infraestructura vial, energía, salud, agua potable, protección contra inundaciones y desarrollo económico en el departamento de Cortés y el valle de Sula. Las iniciativas, aprobadas en un solo debate durante el Congreso Móvil, incluyen 65 proyectos a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), por L8,596.9 millones para los ejercicios fiscales de 2027 y 2028, y otras 23 asignaciones por hasta L2,258 millones para diferentes instituciones, contempladas en el presupuesto de 2027.

La mayor apuesta está dirigida a mejorar la conectividad vial de una región donde los congestionamientos, el deterioro de las carreteras y la falta de rutas alternas afectan diariamente la movilidad de miles de conductores. Entre las obras de mayor inversión figura el libramiento de San Pedro Sula, en el corredor Chotepe-La Lima-Quebrada Seca-Choloma, de aproximadamente 32 kilómetros, con un costo proyectado de L2,592 millones. También se contemplan L19.2 millones para sus estudios y diseños preliminares.

Otro proyecto estratégico es el tramo carretero CA-4 Naco-Chamelecón, de unos 24 kilómetros, con L1,749.6 millones, mientras que para la ampliación de la salida a Occidente, en el sector de la colonia Lempira, se estiman L400 millones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La lista incluye el intercambiador de La Planeta, sobre la CA-13 Norte, por L151.8 millones; la reconstrucción del puente oeste de la avenida Junior, sobre el río de Piedras, en Las Brisas, y la pavimentación y ampliación de la ruta El Ocotillo-Los Cármenes, de 13.9 kilómetros, por L284.9 millones. En Choloma se proyectan los intercambiadores de Mall Las Américas y López Arellano, con inversiones de L432 millones y L172.8 millones, respectivamente. Para La Lima se contemplan dos intercambiadores de entrada y salida por la CA-13, con L303.7 millones.

Obras contra las inundaciones

La protección del valle de Sula frente a las inundaciones ocupa otro lugar importante dentro de las inversiones aprobadas, particularmente en comunidades expuestas a los desbordamientos de los ríos Chamelecón y Ulúa. El paquete de 65 proyectos incluye reconstrucción de bordos, construcción de escolleras, limpieza y dragado de canales, reparación de filtraciones y protección de márgenes de ríos en sectores de Choloma, La Lima, Puerto Cortés, San Manuel, Pimienta y San Pedro Sula.

Entre las intervenciones figura la reconstrucción de una escollera en la margen izquierda del río Chamelecón, a la altura de la colonia Morales, por aproximadamente L20.9 millones. También se contemplan obras de protección mediante un muro de gaviones en la colonia San Juan Bosco, en Cofradía. El segundo decreto incorpora, además, una asignación de hasta L361.6 millones para el Programa para Incrementar la Resiliencia ante Inundaciones del Valle de Sula.

Energía, salud y agua potable

Las inversiones también abarcan proyectos energéticos, hospitalarios y de abastecimiento de agua, así como infraestructura portuaria y programas de desarrollo económico. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) concentra algunas de las partidas más elevadas, con hasta L502.3 millones para rehabilitar y repotenciar el complejo hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo y L359.1 millones para renovar la central hidroeléctrica Francisco Morazán. A estas inversiones se agregan L164.2 millones destinados a la descarbonización de activos de la estatal eléctrica y al fortalecimiento de su sostenibilidad financiera. En salud se contemplan hasta L171.5 millones para la construcción y equipamiento del hospital de Cortés, además de recursos para programas de respuesta sanitaria y preparación ante emergencias. El abastecimiento urbano de agua potable figura con L63.5 millones, mientras que la ampliación de la terminal marítima de graneles líquidos en Puerto Cortés dispone de una asignación de L192.7 millones. También se incluyen recursos para la recuperación del lago de Yojoa, la conservación de áreas protegidas, el fortalecimiento aduanero, la inserción laboral, la innovación agroalimentaria y la modernización institucional.

El desafío será ejecutar las obras

Pese a la aprobación legislativa, la ejecución de los proyectos dependerá de la disponibilidad presupuestaria, los procesos de contratación y las valoraciones técnicas correspondientes. Para las 65 intervenciones de infraestructura, la Secretaría de Finanzas deberá verificar los recursos disponibles y autorizar las modificaciones presupuestarias necesarias, mientras que la SIT tendrá bajo su responsabilidad los procesos de diseño, contratación y ejecución durante 2027 y 2028. En el caso de los otros 23 proyectos, el decreto establece que los fondos destinados a Cortés no podrán trasladarse a otras obras o departamentos sin autorización del Congreso Nacional.