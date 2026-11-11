Vecinos de Céleo Gonzales aprovechan sesión legislativa para pedir saneamiento

San Pedro Sula, Honduras. Mientras el Congreso Nacional desarrollaba una sesión este martes en San Pedro Sula, habitantes de la colonia Céleo Gonzales, se apostaron a las afueras del Gimnasio Municipal para solicitar a los diputados su respaldo a un proyecto de saneamiento que permita solucionar los problemas en el sistema de agua potable y aguas servidas de esa comunidad.

Los pobladores aprovecharon la presencia de los congresistas en la ciudad para exigir que se discuta y apruebe un proyecto de decreto orientado a mejorar las condiciones sanitarias de la colonia, que enfrenta dificultades con el sistema de drenaje desde hace varios años.

La iniciativa fue introducida al Congreso Nacional por el diputado Carlos Umaña; sin embargo, todavía no había sido discutida en el pleno legislativo.

El patronato Pro-Mejoramiento de la colonia Céleo González informó, mediante un comunicado emitido, que la comunidad busca el respaldo de los diputados para aprobar el proyecto de ley que permita rehabilitar el alcantarillado sanitario y el sistema de agua potable.

Según los pobladores, aunque la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) ha brindado apoyo, necesitan que todos los congresistas respalden la iniciativa presentada por Carlos Umaña para encontrar una solución definitiva a los problemas que enfrentan desde el paso de Eta y Iota.