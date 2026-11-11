Vecinos de Céleo Gonzales aprovechan sesión legislativa para pedir saneamiento

San Pedro Sula, Honduras. Mientras el Congreso Nacional desarrollaba una sesión este martes en San Pedro Sula, habitantes de la colonia Céleo Gonzales, se apostaron a las afueras del Gimnasio Municipal para solicitar a los diputados su respaldo a un proyecto de saneamiento que permita solucionar los problemas en el sistema de agua potable y aguas servidas de esa comunidad.
Los pobladores aprovecharon la presencia de los congresistas en la ciudad para exigir que se discuta y apruebe un proyecto de decreto orientado a mejorar las condiciones sanitarias de la colonia, que enfrenta dificultades con el sistema de drenaje desde hace varios años.
La iniciativa fue introducida al Congreso Nacional por el diputado Carlos Umaña; sin embargo, todavía no había sido discutida en el pleno legislativo.
El patronato Pro-Mejoramiento de la colonia Céleo González informó, mediante un comunicado emitido, que la comunidad busca el respaldo de los diputados para aprobar el proyecto de ley que permita rehabilitar el alcantarillado sanitario y el sistema de agua potable.
Según los pobladores, aunque la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) ha brindado apoyo, necesitan que todos los congresistas respalden la iniciativa presentada por Carlos Umaña para encontrar una solución definitiva a los problemas que enfrentan desde el paso de Eta y Iota.
Cuando se registran precipitaciones, varias calles y sectores de la colonia resultan afectados por la acumulación de aguas negras, una situación que provoca malos olores y representa un problema para las familias que residen en la zona.
Durante la jornada, el diputado propietario por Cortés, Roberto Pineda Chacón, del Partido Liberal, manifestó su respaldo a los habitantes de la Céleo Gonzales y expresó su apoyo a las gestiones para buscar una solución a los problemas de saneamiento que afectan al sector.
Los pobladores también cuestionaron la falta de atención de las autoridades municipales y señalaron que la colonia necesita una intervención para resolver una problemática que, aseguran, se ha prolongado durante años.
Los vecinos esperan que el proyecto de saneamiento de la Céleo Gonzales sea incluido en la agenda legislativa y avance hacia su aprobación, con el propósito de atender las dificultades que enfrentan por el colapso del sistema de aguas servidas, principalmente durante las lluvias.