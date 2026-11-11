Cabello azul y rango de hongra: quién es "Lironeta", capturada en Tegucigalpa

Angery Janixa Benítez Rodríguez, conocida con el alias de “Lironeta” y señalada por las autoridades como presunta integrante de la Pandilla 18 con el rango de “Hongra”, figura entre las cinco personas detenidas durante una serie de operativos contra estructuras criminales en Tegucigalpa.
Su captura llamó la atención luego de que comenzaron a circular en redes sociales videos de los procedimientos policiales. En las imágenes, Benítez Rodríguez aparece con el cabello teñido de azul y muestra resistencia mientras los agentes intentan trasladarla bajo custodia.
Durante el operativo, la mujer se observa molesta y forcejeando con los policías, intentando zafarse de ellos. Su reacción destacó frente a la de los otros detenidos, quienes no mostraron el mismo comportamiento en los fragmentos audiovisuales difundidos.
De acuerdo con el informe de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Benítez Rodríguez figura entre los presuntos integrantes de la Pandilla 18 detenidos durante las operaciones de inteligencia e investigación desarrolladas bajo el Plan Escudo de Honduras.
Las autoridades le atribuyen el rango de “Hongra”, una denominación que aparece en el reporte policial sobre los supuestos niveles de pertenencia dentro de la estructura criminal. Sin embargo, el informe no detalla qué funciones desempeñaba ni desde cuándo habría formado parte de esa organización.
Junto a ella fueron detenidos José Alexander Lazo Pineda, alias “El Esporty”, y Cristopher Josep Godoy Oseguera, conocido como “Joshy”, ambos identificados con el rango de “Homie”. También fue capturada Miriam Daniel Díaz Zúniga, alias “La Negra”, a quien las autoridades atribuyen el rango de “Hongra”.
En los mismos operativos fue detenido Juventino Damel Lagos Ordoñez, alias “Damel”, señalado como supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), con el rango de “Traca”. Las acciones policiales se extendieron a la colonia Rivas, colonia Villanueva y el municipio de Santa Ana.
Los cinco detenidos son señalados por las autoridades de suponerlos responsables del delito de asociaciones terroristas. La captura fue ejecutada mediante un trabajo coordinado entre la DAET, la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL).
Según el balance oficial, el Plan Escudo de Honduras contabiliza 262 personas detenidas, de las cuales 156 están vinculadas a investigaciones por asociaciones terroristas y 11 por extorsión. Además, las autoridades reportan el decomiso de 43 armas de fuego y 122.62 kilogramos de droga.
La detención de Angery Janixa Benítez Rodríguez, alias “Lironeta”, forma parte de las acciones policiales contra las estructuras criminales en la capital. Mientras tanto, su presunta pertenencia a la Pandilla 18 y el rango que le atribuyen deberán ser examinados dentro del proceso correspondiente, bajo el principio de presunción de inocencia.