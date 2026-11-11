Cossette López anuncia recurso contra cierre de querella presentada contra Marlon Ochoa

Sin embargo, la determinación fue cuestionada por Cossette López , quien anunció que su equipo legal interpondría un recurso para impugnar la decisión, al sostener que su representación sí presentó actuaciones procesales que no fueron resueltas por el órgano jurisdiccional.

La resolución judicial se produjo después de que la defensa de Marlon Ochoa solicitara el cierre de la acción penal privada, al amparo del artículo 41, numeral 1, del Código Procesal Penal, que establece el desistimiento tácito cuando el procedimiento permanece paralizado durante tres meses por inactividad del querellante .

Tegucigalpa, Honduras . Un tribunal de sentencia declaró el desistimiento tácito de la querella interpuesta por la exconsejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López , contra Marlon David Ochoa Martínez, por los presuntos delitos de revelación de secretos y calumnias, al considerar que el procedimiento permaneció paralizado durante más de tres meses por inactividad de la parte querellante.

De acuerdo con los antecedentes consignados en la resolución, la querella fue recibida en la Secretaría de l Tribunal de Sentencia el 16 de junio de 2026. Posteriormente, el 18 de junio, la abogada Danelia Ferreira, en su condición de apoderada de la parte querellante, presentó un escrito, actuación que el tribunal identificó como la última diligencia registrada por esa representación.

Meses después, el 4 de noviembre de 2026, el abogado Manuel Antonio Díaz, apoderado legal de Marlon Ochoa, presentó un escrito de personamiento, acompañado del respectivo poder, mediante el cual solicitó que se declarara el desistimiento tácito de la acción privada.

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Para resolver la petición, el tribunal invocó los artículos 25 y 26 del Código Procesal Penal, relativos a la clasificación de las acciones penales, y el artículo 41, numeral 1, que contempla la inactividad procesal como causal para tener por desistida tácitamente una acción privada.

Con base en esas disposiciones, el órgano jurisdiccional consideró procedente la solicitud de la defensa de Ochoa y declaró el desistimiento de la querella.

Tras conocerse la resolución, Cossette López rechazó el argumento de la inactividad procesal y aseguró que su defensa presentó un escrito el 8 de septiembre de 2026, el cual, según denunció, permanecía sin resolución.

La exconsejera cuestionó que el tribunal no diera trámite a esa actuación, mientras que una solicitud presentada por la defensa de Ochoa el 4 de noviembre fue resuelta y notificada el 12 de noviembre, según su pronunciamiento.

"¿Cómo es posible que un tribunal decida no dar continuidad a un proceso judicial, justificándose en la inactividad de un expediente, que es adjudicable al propio tribunal? No solo no es cierto que no se ha instado, sino que la inactividad reciente es responsabilidad del propio tribunal, que resuelve arbitrariamente", manifestó.

Insistió en que el escrito presentado por su representación el 8 de septiembre continúa sin respuesta y cuestionó que esa situación sea utilizada como fundamento para cerrar el expediente judicial.

"Si con no resolver los escritos presentados se creará la inactividad y de verdad fuera causa de cierre y archivo de casos, no habría expedientes abiertos en todo el Poder Judicial", expresó.

La exconsejera también advirtió que, a su criterio, "cuando la indefensión trasciende a estos niveles, la falta de acceso a la justicia se convierte en una política de Estado".

La ahora embajadora de Honduras ante la OEA, informó que su equipo legal presentaría un recurso ante la Secretaría del Tribunal de Sentencia para cuestionar la resolución y buscar que se revise la decisión de dar por desistida la acción privada