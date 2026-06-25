Juez remite al Tribunal de Sentencia la querella de Cossette López contra Marlon Ochoa

Tegucigalpa.

Un juez remitió al Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa el expediente de la querella presentada por Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), contra su excompañero Marlon Ochoa. La información fue confirmada este jueves por Carlos Silva, vocero del Poder Judicial, quien explicó que la decisión está relacionada con la salida de Ochoa del cargo de consejero del CNE.

Según detalló Silva, al dejar de tener la condición de funcionario público, ya no corresponde aplicar el procedimiento especial mediante el cual un magistrado conocería inicialmente la querella. El expediente será recibido por el Tribunal de Sentencia, que deberá asignarlo a un juez unipersonal. Este funcionario será el encargado de admitir el caso y convocar a las partes procesales para el desarrollo del juicio oral.