Gaby Spanic, devastada por el terremoto doble en Venezuela

Venezuela.

La actriz venezolana Gaby Spanic reaccionó al terremoto doble ocurrido ayer, miércoles 24 de junio, en su natal Venezuela y pidió apoyar a quienes perdieron todo.

Mediante historias en su cuenta en Instagram la actriz establecida en México externó su sentir por la tragedia, al grado de que rompió en llanto porque expuso que su país de origen se ha visto afectado de diversas formas y a esto se suma el desastre natural.

“Hoy ha sido un día muy difícil. Hoy muchos amigos se quedaron sin hogar, se cayeron edificios... Ha sido un desastre natural muy fuerte. Veo imágenes y hablando con muchos hermanos venezolanos ha sido muy duro”, expresó devastada.