Gaby Spanic, devastada por el terremoto doble en Venezuela

La actriz venezolana Gaby Spanic reaccionó al terremoto doble ocurrido ayer, miércoles 24 de junio, en su natal Venezuela y pidió apoyar a quienes perdieron todo.
Mediante historias en su cuenta en Instagram la actriz establecida en México externó su sentir por la tragedia, al grado de que rompió en llanto porque expuso que su país de origen se ha visto afectado de diversas formas y a esto se suma el desastre natural.
“Hoy ha sido un día muy difícil. Hoy muchos amigos se quedaron sin hogar, se cayeron edificios... Ha sido un desastre natural muy fuerte. Veo imágenes y hablando con muchos hermanos venezolanos ha sido muy duro”, expresó devastada.
Gaby Spanic, de 52 años de edad, pidió orar y también apoyar, especialmente a quienes perdieron todo porque subrayó que “Venezuela no está preparada para este tipo de desgracias”, ya que “no tiene equipamiento, ambulancias”.
“Les pido a todos los países del mundo que ayuden a mi país enviando ayuda económica, ambulancias, medicamentos, rescates porque lo que ha pasado en Venezuela ha sido terrible y no tiene los insumos, no tiene la capacidad de salvar a tanta gente inocente que está padeciendo”.
Dos terremotos afectaron a Venezuela, específicamente en la zona del norte; se registraron con 40 segundos de diferencia y fueron de magnitudes 7.2 y 7.5.
De acuerdo con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, los sismos causaron destrucciones y hasta el momento se sabe que cobraron la vida de 164 personas, además de que hay 971 heridos. Al respecto, el Servicio Geológico de Estados Unidos estima que el número final de víctimas puede contarse por decenas de miles.