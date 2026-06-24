Lele Pons reúne a Shakira y Paris Hilton en su nuevo podcast

Suite 305 con Lele Pons se estrenó el 23 de junio y contarácon nuevos episodios cada jueves.

En la serie, Lele Pons aparece sentada en una cama de hotel mientras da la bienvenida a invitados como Shakira, Paris Hilton, integrantes del elenco de Bridgerton y otras personalidades.

Según un comunicado de prensa, el programa mostrará a Pons invitando a “figuras influyentes de la cultura, desde íconos globales hasta estrellas emergentes” para que se relajen en pijama y compartan conversaciones cercanas.

La personalidad de la creadora de contenido destaca en el tráiler, donde conversa con sus invitados mientras todos se acomodan al borde de la cama.

“¿Tienes sorpresas?”, le pregunta Pons a Shakira en uno de los momentos del avance. La intérprete de Waka Waka responde: “Muchas sorpresas”.

En otro fragmento, Pons conversa con Paris Hilton, quien aparece rodeada de cojines rosas, uno de ellos con la palabra “Icónico”. Durante la charla, Hilton comenta: “Me enteré de que estaba embarazada cuando iba al evento de París”.

También se muestran momentos en los que la creadora venezolana conversa en español con algunos invitados y enseña expresiones en el idioma a quienes no lo hablan.

“Estoy muy emocionada de tener a mis amigos en este podcast y compartir las historias detrás de nuestras amistades”, afirmó Pons.

“Mucha gente nos ve juntos en línea, pero no sabe cómo nos conocimos ni todo lo que hemos vivido. No puedo esperar para mostrar un lado más personal e íntimo de cada uno de ellos y tener conversaciones reales que nunca antes han escuchado”, agregó.

“Esta es la Suite 305”, dice Pons al final del tráiler mientras entra a la habitación del hotel. “Aquí se fomenta compartirlo todo”.

Suite 305 con Lele Pons será distribuida por iHeartPodcasts y estará disponible en la aplicación iHeartRadio y en las principales plataformas de podcasts a partir del 23 de junio de 2026.