Mika Abdalla y Josh Heuston: rumores de romance tras fotos en París

Menos de un mes después de que se confirmara la ruptura de Mika Abdalla con Jake Short, la actriz y su compañero de reparto Josh Heuston han desatado rumores de romance tras ser vistos juntos en París.

Mika Abdalla , quien interpreta a Allie, la mejor amiga de Hannah —personaje que en la adaptación televisiva Off Campus (Prime Video) estuvo comprometida en la vida real con su coprotagonista de Sex Appeal, Jake Short ; Sin embargo, su ruptura se confirmó en junio de 2026.

“Debido al reciente interés en la vida personal de Mika”, declaró el representante de Abdalla a Us Weekly, “sería negligente no aclarar que ella y Jake ya no están juntos”. El representante añadió en el comunicado que la expareja “sigue apoyándose mutuamente y mantiene una relación amistosa, y pide amablemente privacidad y respeto”.

En imágenes que comenzaron a circular en redes sociales el 22 de junio, Heuston y Abdalla muestran gestos de afecto en público mientras compran en una tienda de la capital francesa. En una de las fotos, Josh, vestido con pantalones negros y camiseta blanca, rodea con sus brazos el cuello de Abdalla, acercándose su rostro al de ella.

En otra fotografía, Abdalla, quien luce un conjunto deportivo rojo y botas forradas de piel, sostiene el bíceps de Heuston mientras él permanece de pie con ambas manos en las caderas.

Una tercera imagen muestra a ambos compartiendo un momento íntimo en el que están a punto de besarse. Josh sostiene el rostro de Mika con una mano, mientras sus caras se encuentran a escasos milímetros de distancia.