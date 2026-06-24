Mika Abdalla y Josh Heuston: rumores de romance tras fotos en París

Menos de un mes después de que se confirmara la ruptura de Mika Abdalla con Jake Short, la actriz y su compañero de reparto Josh Heuston han desatado rumores de romance tras ser vistos juntos en París.
Mika Abdalla , quien interpreta a Allie, la mejor amiga de Hannah —personaje que en la adaptación televisiva Off Campus (Prime Video) estuvo comprometida en la vida real con su coprotagonista de Sex Appeal, Jake Short ; Sin embargo, su ruptura se confirmó en junio de 2026.
“Debido al reciente interés en la vida personal de Mika”, declaró el representante de Abdalla a Us Weekly, “sería negligente no aclarar que ella y Jake ya no están juntos”. El representante añadió en el comunicado que la expareja “sigue apoyándose mutuamente y mantiene una relación amistosa, y pide amablemente privacidad y respeto”.
En imágenes que comenzaron a circular en redes sociales el 22 de junio, Heuston y Abdalla muestran gestos de afecto en público mientras compran en una tienda de la capital francesa. En una de las fotos, Josh, vestido con pantalones negros y camiseta blanca, rodea con sus brazos el cuello de Abdalla, acercándose su rostro al de ella.
En otra fotografía, Abdalla, quien luce un conjunto deportivo rojo y botas forradas de piel, sostiene el bíceps de Heuston mientras él permanece de pie con ambas manos en las caderas.
Una tercera imagen muestra a ambos compartiendo un momento íntimo en el que están a punto de besarse. Josh sostiene el rostro de Mika con una mano, mientras sus caras se encuentran a escasos milímetros de distancia.
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Las imágenes recientes son la última novedad en torno al incipiente romance entre ambos. El 16 de junio, el programa matutino australiano 2DayFM Breakfast with Nath & Emma aseguró al aire que Mika y Josh serían pareja.
“Desde hace un par de semanas circulan rumores de que dos estrellas de Off Campus están saliendo en la vida real”, dijo Emma Chow, copresentadora del programa, y presentó a una fuente interna para corroborar los rumores. “Tenemos nuestras propias fuentes que dicen que es cierto... ¡Mi fuente está sentada afuera, la productora CJ!”.
"Uno de mis amigos trabaja en una marca de lujo de alta gama, y alguien muy cercano a Josh Heuston asistió a un desfile de esa marca, y ahora los rumores se han extendido. Puede que esa persona lo haya confirmado", dijo CJ tras tomar el micrófono.
La salida de la pareja coincide con una publicación en Instagram de Heuston, quien interpreta a Justin Kohl en la franquicia Off Campus, donde aparece junto a sus compañeros de reparto, incluido Abdalla. En una de las imágenes del 22 de junio, ambos aparecen sentados juntos en una cápsula de avión. Ni Heuston ni Abdalla han comentado sobre su supuesto romance.