Omar Courtz: "No voy a durar mucho tiempo haciendo música"

Omar Courtz se ha convertido en uno de los máximos referentes de la nueva generación de la escena de la música urbana a nivel internacional.

Sus números crecen con el paso de los días y cuenta con un ejército de fans cada vez más grande. Más allá de su éxito y del impacto de su nuevo disco Por si mañana no estoy, el puertorriqueño ha querido sincerarse en su última entrevista con GQ España y ha expuesto una visión muy clara sobre cómo entiende la industria: es un espacio donde el éxito no se mide solo en solitario, sino en la capacidad de crear comunidad.

Y es que a pesar de sus tres llenos consecutivos en el Coliseo de Puerto Rico, mantiene los pies en la tierra y prioriza siempre el aprendizaje, el respeto a sus raíces y la construcción de un legado de cara al futuro.

"Siempre estoy bien pendiente a los chamaquitos nuevos y me gusta escucharlos, los tengo en la playlist, quiero ver qué traen a la mesa, quiero ver qué es lo que está escuchándose; y si hago una canción en la que siento que ellos encajarían perfecto, pues se la enseño. Me gusta que haya artistas nuevos en los discos".

Primero, porque yo estuve ahí, sé cómo es el feeling de que otro artista te diga: “diablo vente, vamos a colaborar” y que la música de ese artista esté conectando; y segundo, es importante atender a los flows que ellos traen nuevos, las ideas que proponen y siento que, si nos unimos, siempre vamos a crear cosas gufiás, cosas bonitas.", señala.

Sobre su relación con artistas como Bad Bunny y Pitbull, a los que Omar admira, declara que han sido "una guía" para él. "Son unos maestros para uno copiar lo que les sale bien y aplicarlo en tu carrera, y también poder hacer lo mismo para otras personas. Así como ellos lo hicieron contigo, pues hacer una cadena para aplicarlo con otros artistas", añade.

No obstante, parece que tenemos que disfrutar del Omar Courtz del presente, ya que no tiene pensado permanecer mucho tiempo más en la industria.

"Siempre digo que yo no voy a durar mucho tiempo haciendo música, pero tras bastidores me gustaría estar enseñándoles lo real de la industria, la parte del negocio, de la música, apoyarlos en todos los sentidos. Así como hicieron conmigo, pues hacerlo con ellos. Eso es algo que en algún momento, en algún futuro no muy lejano, voy a empezar a hacer 100%", señala.