¿Danna Paola y Alex Hoyer se casarán? Esto se sabe

La relación entre Danna Paola y Alex Hoyer volvió a llamar la atención en redes sociales luego de una serie de publicaciones desde Italia que desataron rumores sobre un posible compromiso matrimonial.
Lo que parecía una escapada en pareja terminó convirtiéndose en tema de conversación entre seguidores, especialmente por un mensaje breve compartido por la cantante que generó múltiples interpretaciones.
Todo comenzó cuando Danna Paola compartió una fotografía desde Italia acompañada de una frase breve: “Sí...”.
Aunque la publicación no incluía más contexto, el mensaje fue suficiente para que muchos seguidores asumieran que se trataba del anuncio de una propuesta de matrimonio.
En cuestión de horas, comenzaron a circular comentarios y versiones sobre un posible compromiso entre la cantante y Alex Hoyer.Ante el creciente rumor, los padres de Alex Hoyer, Néstor Daniel y Loly Hurtado, hablaron recientemente sobre la situación y dejaron claro que, hasta este momento, no existe una boda confirmada.
De acuerdo con sus declaraciones, no hay planes inmediatos para que la pareja formalice su relación mediante matrimonio.