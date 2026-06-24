¿Danna Paola y Alex Hoyer se casarán? Esto se sabe

México.

La relación entre Danna Paola y Alex Hoyer volvió a llamar la atención en redes sociales luego de una serie de publicaciones desde Italia que desataron rumores sobre un posible compromiso matrimonial.

Lo que parecía una escapada en pareja terminó convirtiéndose en tema de conversación entre seguidores, especialmente por un mensaje breve compartido por la cantante que generó múltiples interpretaciones.

Todo comenzó cuando Danna Paola compartió una fotografía desde Italia acompañada de una frase breve: “Sí...”.