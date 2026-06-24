Tom Holland pierde concurso de dobles de Spider-Man

Tom Holland habría sorprendido a los fans tras participar de manera inesperada en un concurso de imitadores de Spider-Man. El actor, quien interpreta al superhéroe en el cine, terminó siendo eliminado del certamen, a pesar de encarnar al personaje original.

El evento habría sido organizado como parte de una actividad promocional previa al estreno de la película Spider-Man: Brand New Day, que llegará a los cines a finales de este mes.

Según lo difundido en redes sociales, Zendaya y el creador de contenido Luzu formaron parte del jurado, mientras que el streamer Ibai Llanos habría conducido el evento en Berlín. Los jueces evalúan a los participantes en distintas pruebas, incluyendo poses icónicas del superhéroe y retos acrobáticos.