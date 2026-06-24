¿Gabriel Soto y Geraldine Bazán se reconciliaron? Esto se sabe

México.

De acuerdo con People en español , los famosos mantienen una relación cordial por el bienestar de sus hijas. Como parte de esto, la expareja se acercó por un motivo especial: apoyar a una ONG.

Aunque la relación amorosa de Geraldine Bazán y Gabriel Soto terminó en septiembre de 2017, mantiene un vínculo porque tienen dos hijas en común, Elissa Marie y Alexa Miranda , de 17 y 12 años de edad, respectivamente. Además, ahora se dio a conocer que la expareja vive un acercamiento.

Geraldine Bazán, de 43 años de edad, dio a conocer a través de sus redes sociales que desde hace años colabora con una ONG en pro de los niños y adolescentes del país. A fin de impulsar la ONG, organizó el evento Bazán con causa, que se realizará los próximos 9 y 10 de julio en el W Mexico City, en la colonia Polanco, en Ciudad de México.

“Es una iniciativa muy especial y personal para mí en la que prendas y accesorios que han formado parte de nuestras historias encontrarán un nuevo hogar, mientras ayudan a transformar la vida de quienes más lo necesitan”, escribió la actriz en la publicación que compartió en Instagram.

En la misma publicación la famosa dio a conocer qué famosos y personalidades la apoyan con la donación de ropa y un nombre que sobresale es el de Gabriel Soto, de 51 años.



