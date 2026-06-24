¿Gabriel Soto y Geraldine Bazán se reconciliaron? Esto se sabe

Aunque la relación amorosa de Geraldine Bazán y Gabriel Soto terminó en septiembre de 2017, mantiene un vínculo porque tienen dos hijas en común, Elissa Marie y Alexa Miranda, de 17 y 12 años de edad, respectivamente. Además, ahora se dio a conocer que la expareja vive un acercamiento.
De acuerdo con People en español, los famosos mantienen una relación cordial por el bienestar de sus hijas. Como parte de esto, la expareja se acercó por un motivo especial: apoyar a una ONG.
Geraldine Bazán, de 43 años de edad, dio a conocer a través de sus redes sociales que desde hace años colabora con una ONG en pro de los niños y adolescentes del país. A fin de impulsar la ONG, organizó el evento Bazán con causa, que se realizará los próximos 9 y 10 de julio en el W Mexico City, en la colonia Polanco, en Ciudad de México.
“Es una iniciativa muy especial y personal para mí en la que prendas y accesorios que han formado parte de nuestras historias encontrarán un nuevo hogar, mientras ayudan a transformar la vida de quienes más lo necesitan”, escribió la actriz en la publicación que compartió en Instagram.
En la misma publicación la famosa dio a conocer qué famosos y personalidades la apoyan con la donación de ropa y un nombre que sobresale es el de Gabriel Soto, de 51 años.