Esposa de Luis de Alba comparte más detalles de su salud

Ciudad de México.

La caída que sufrió Luis de Alba, de 81 años, el domingo en su casa, le dejó el rostro marcado por hematomas, pero la lesión no pasó a mayores, aunque el comediante será sometido a estudios para analizar qué provocó su desmayo.

Así lo dijo su esposa, Abigail Alfaro, quien señaló que el actor ya fue dado de alta, aunque regresará al hospital para continuar con el chequeo médico.

"En los estudios que le han realizado no hay ninguna secuela. No hay otra cosa de qué preocuparse, sólo es el golpe, pero sí se le va a seguir monitoreando con más estudios porque está todavía muy inflamado".

Adelantó que al comediante se le practicará una resonancia magnética de cerebro y tomografías.

"Además checarle su ojo ya que esté desinflamado", agregó la esposa de Luis de Alba vía telefónica.

En general, sostuvo, la salud de su esposo es buena.

"Es hipertenso, pero fuera de ahí no tiene ningún otro tipo de enfermedad. No es diabético ni nada de nada. Todo funciona bien conforme a la edad que tiene".