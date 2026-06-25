Olivia Wilde convierte la crisis de la mediana edad en comedia con ‘The Invite’

Lo que parecía una inocente reunión de presentación cambia de rumbo tras una provocadora y sensual propuesta de los vecinos, que derivará en confesiones, incomodidades y tensiones que pondrán a prueba no solo su hospitalidad, sino también todo lo que creían saber sobre su propio matrimonio.

La película, dirigida por Olivia Wilde, sigue a Joe (Seth Rogen) y Angela (Olivia Wilde), un matrimonio que cada vez se soporta menos, cuando reciben una noche en su casa a sus vecinos Pina (Penélope Cruz) y Hawk (Edward Norton), una pareja apasionada y desinhibida que sin duda en mostrar —y dejar escuchar desde su apartamento— su intensa vida sexual.

"Me enamoré de este guion cuando lo leí. No podía parar de reír durante las dos o tres horas que estuve leyendo. Me fascinó y me parece muy difícil encontrar material así: una comedia tan inteligente y con tantas capas", contó Penélope Cruz, actriz, en una entrevista con EFE durante su paso por la alfombra negra del estreno de la película en Los Ángeles.

Olivia Wilde , Penélope Cruz, Seth Rogen y Edward Norton exploran las crisis de la mediana edad y el desgaste de las relaciones de largo plazo en 'The Invite' , una película que invita, entre carcajadas, a reflexionar sobre el amor, el deseo y la búsqueda de nuevas formas de conexión.

“Es una película sobre cómo las relaciones evolucionan y cambian a medida que envejeces, lo cual creo que es algo con lo que realmente me identifiqué”, aseguró Seth Rogen , actor, a EFE. El intérprete confesó que se inspiró en su padre para dar vida al frustrado músico.

“Honestamente, me inspiré un poco en mi padre, alguien a quien nada le gusta más que hacer que otras personas se sientan incómodas y que, de alguna manera, se niega a ocultar su propia infelicidad y desprecio por ciertas situaciones en las que se ve obligado a estar”, añadió el creador de 'The Studio' .

En el caso de Cruz, el reto consistió en evitar caer en lugares comunes al dar vida a la atrevida terapeuta, un papel que incluso la llevó a un cambio de imagen, pasando de su habitual cabello castaño a un rubio platinado.

"Me encantó explorar con Olivia hasta dónde llevar a esta mujer. Cómo conseguir no hacer el cliché de la terapeuta. Creo que no hay ningún cliché de nadie en esta película y eso hace que el público no juzgue a ninguno de los personajes y pueda identificarse con pequeños rasgos de cada uno", apuntó la actriz de 'Jamón, jamón'.

Las casi dos horas que dura la película transcurren en un apartamento, por lo que el peso de la trama recae por completa en las interpretaciones, a veces hilarantes y otras intensas o devastadoras, así como en el doble papel de Wilde, quien dirige a sus colegas y los describe como “genios juguetones”.

"Mantener el tono o la química entre nosotros no fue difícil porque todo lo que tenía que hacer era simplemente estar presente con estas personas. Son tan buenos en lo que hacen", explicó Olivia Wilde, actriz y directora, a EFE.

'The Invite', que llega a las salas de Estados Unidos este viernes tras su debut en el Festival de Cine de Sundance en enero, es una adaptación realizada por Rashida Jones y Will McCormack de la comedia dramática 'Sentimental', del director español Cesc Gay.

"Olivia hizo esta película completamente suya. Rashida y Will tomaron el guion, mantuvieron la integridad de la película original española, pero la reinventaron y la hicieron propia. Hicieron un trabajo brillante. Esta noche soy el tipo más afortunado de Hollywood", dijo David Permut, productor, a EFE.