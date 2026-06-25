Olivia Wilde rompe el silencio sobre Harry Styles y Jason Sudeikis

Según Wilde, parte de las críticas también estuvo relacionada con el vínculo que muchos seguidores del cantante mantenían con él. La actriz sostuvo que el fenómeno de las relaciones parasociales influyó en la forma en que algunas personas reaccionaron ante su noviazgo.

En la imagen, Olivia posa en la alfombra negra del estreno de su nueva película 'The Invite' en Los Ángeles, Estados Unidos, el 24 de junio de 2025.