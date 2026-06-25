Olivia Wilde rompe el silencio sobre Harry Styles y Jason Sudeikis

La actriz y directora Olivia Wilde rompió el silencio sobre varias de las polémicas que marcaron su vida personal en los últimos años durante una entrevista en el podcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper. Wilde habló sobre las críticas que recibió por su relación con el cantante Harry Styles, así como de la batalla legal que enfrentó con su expareja Jason Sudeikis.
Durante la conversación, Wilde reflexionó sobre el rechazo público que generó su romance con Styles, quien es menor que ella. La actriz afirmó que nunca logró comprender por qué la diferencia de edad provocó tantas reacciones negativas, especialmente cuando situaciones similares suelen ser aceptadas cuando involucran a hombres en posiciones de poder que mantienen relaciones con mujeres más jóvenes.
Según Wilde, parte de las críticas también estuvo relacionada con el vínculo que muchos seguidores del cantante mantenían con él. La actriz sostuvo que el fenómeno de las relaciones parasociales influyó en la forma en que algunas personas reaccionaron ante su noviazgo.
En la imagen, Olivia posa en la alfombra negra del estreno de su nueva película 'The Invite' en Los Ángeles, Estados Unidos, el 24 de junio de 2025.
Pese a la controversia mediática, Wilde describió su relación con Styles como una etapa positiva de su vida. La directora aseguró que ambos compartieron una relación cercana, afectuosa y estable, y destacó que lograron mantenerse al margen de gran parte de los juicios externos mientras estuvieron juntos.
Wilde y Styles se conocieron en 2020 durante el rodaje de la película Don't Worry Darling, dirigida por ella y protagonizada por el cantante. La relación se prolongó durante cerca de dos años antes de llegar a su fin. Aunque ya no están juntos, la actriz afirmó que sigue sintiendo cariño y respeto por el artista.
La actriz también se refirió a su separación de Jason Sudeikis, con quien mantuvo una relación de aproximadamente una década y tuvo dos hijos. Tras la ruptura, ambos protagonizaron un proceso legal relacionado con la custodia de los menores que atrajo una intensa atención mediática.
Uno de los episodios más comentados ocurrió en 2022, cuando Wilde recibió documentos legales relacionados con la custodia mientras se encontraba sobre el escenario de CinemaCon, en Las Vegas, promocionando Don't Worry Darling. La actriz calificó el hecho como una experiencia traumática y aseguró que se sintió profundamente afectada.
Sobre ese episodio, Wilde señaló que posteriormente presentó recursos legales en los que cuestionó la forma en que se realizó la entrega de los documentos. No obstante, explicó que Sudeikis le aseguró que desconocía que la notificación se produciría de esa manera, una versión que, según dijo, decidió creer para poder seguir adelante por sus hijos.
Sobre ese episodio, Wilde señaló que posteriormente presentó recursos legales en los que cuestionó la forma en que se realizó la entrega de los documentos. No obstante, explicó que Sudeikis le aseguró que desconocía que la notificación se produciría de esa manera, una versión que, según dijo, decidió creer para poder seguir adelante.