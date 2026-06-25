Los partidos del jueves en el Mundial 2026: hora y por donde verlos

Estados Unidos.

Ya definidos los grupos A, B y C del Mundial 2026, este jueves les llega el turno al sector D, E y F, con varios partidos interesantes por el primer y segundo lugar, pero también en la batalla de los mejores terceros. La selección de Ecuador, que ha sumado un solo punto tras caer ante Costa de Marfil y empatar con Curazao, se juega sus opciones de prosperar en el torneo esta tarde en el estadio MeatLife Stadium (Nueva Jersey) ante la poderosa Alemania, ya matemáticamente clasificada para los 16avos de final (2:00 PM por Tigo Sports y TVC).

Costa de Marfil, segunda del Grupo E con tres puntos y sólo superada por los alemanes, busca el pase a la siguiente ronda en el Lincoln Financial Field de Filadelfia frente a una Curazao que también mantiene vivo el sueño de seguir adelante en un certamen en el que es debutante (2:00 PM por Tigo Sports). De vuelta a Dallas, al AT&T Stadium de Arlington, donde comenzó su participación en el Mundial, Japón confía en cerrar una clasificación a 16avos que se le ha complicado a Suecia, después de sufrir goleada por los Países Bajos (5:00 PM por Tigo Sports).

En simultáneo, Países Bajos busca en el Arrowhead Stadium de Kansas City asegurarse el primer lugar del Grupo F en un encuentro que marcará el definitivo adiós de Túnez (5:00 PM por Tigo Sports). Y para finalizar la jornada, Estados Unidos y Turquía cierran en Inglewood (California) la fase de grupos en un duelo sin presión en el que los anfitriones intentarán mantener su racha ganadora mientras que los otomanos despedirse con honor del Mundial (8:00 PM por Tigo Sports y TVC).