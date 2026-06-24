El baile de Vinicius, Brasil festeja, emotivo llanto de Neymar y bellezas brasileñas

Las imágenes de la goleada de Brasil (0-3) contra Escocia con doblete de Vinicius y el ansiado regreso de Neymar, que terminó llorando de emoción tras debutar en el Mundial 2026.
Los aficionados brasileños pusieron el ambiente en el Hard Rock Stadium de Miami durante el partido contra Escocia.
Las bellas chicas brasileñas cautivaron en las gradas del Hard Rock Stadium de Miami durante el partido contra Escocia.
Esta hermosa brasileña fue sensación en el estadio de Miami. Robó muchas miradas durante el partido.
Otra chica brasileña que fue sensación en el partido de Brasil vs Escocia en el Mundial 2026.
Una linda seguidora de la Selección de Brasil sacando fotos de su equipo ante Escocia.
Infiltradas: dos aficionadas estadounidenses no se perdieron el partido entre Brasil y Escocia en Miami.
El Hard Rock Stadium de Miami lució llenó para el partido Brasil vs Escocia. ¿Y los extraterrestres? No hubo invasión alienígena como había predicho una vidente brasileña.
Ronaldinho, leyenda de Brasil, apareció en el estadio de Miami y saludó a los jugadores brasileños.
Ronaldinho también saludó a Carlo Ancelotti, entrenador de la Selección de Brasil.
Ronaldinho también bajó a la cacha para saludar a Neymar en el día del regreso del 10. El futbolista más mágico de todos los tiempos junto al mejor mago de la época. Un abrazo emocionante.
Exceso de leyendas para ver a Brasil vs Escocia en la Copa del Mundo. Se juntaron Roberto Carlos, Kaká, Cafú, Bebeto, Rivaldo y Ronaldo Nazário.
Ronaldo disfrutó de la goleada de Brasil contra Escocia en el estadio de Miami.
Rayan, sustituto del lesionado Raphinha, robó el balón a un defensa de Escocia y cedió a Vinicius para que marcara el primer gol de Brasil en los primeros minutos del partido.
Vinicius recibió el pase de Rayan y humilló al portero escocés Angus Gunn. Así se lo quitó para luego marcar el 1-0 de Brasil.
El lamento del defensa Scott Mckenna y el portero Angus Gunn tras el error que acabó en el primer gol de Vinicius.
Vinicius celebrando su golazo al estilo de Bellingham delante de la afición de Brasil.
Fue la gran noche de Vinicius en el Hard Rock Stadium de Miami.
El delantero del Real Madrid se lució en una noche importante y lideró la victoria de Brasil.
Histórico. Vinicius Jr. es el primer jugador brasileño en marcar en los tres partidos de la fase de grupos desde Ronaldo y Rivaldo en 2002.
Vinicius le robó el balón al defensa Jack Hendry y marcó su segundo gol de la noche, pero el árbitro fue al VAR y anuló el tanto por falta del delantero brasileño.
Volvió a aparecer Vinicius con este cabezazo para marcar el 2-0 de la noche de Brasil ante Escocia.
Y Vinicius bailó. Así fue el baile del delantero del Real Madrid para festejar su doblete ante Escocia.
Vinicius bailaba tras marcar su segundo gol de la noche y Neymar le aplaudió. Una gran noche para el delantero del Real Madrid.
Vinicius se fue a celebrar con sus compañeros el segundo gol que marcó para Brasil ante Escocia.
El delantero brasileño llegó a cuatro goles en tres partidos en este Mundial 2026.
Matheus Cunha selló la victoria de la Selección de Brasil con el 3-0 ante Escocia.
Matheus Cunha celebrando con sus compañeros el tercer gol de Brasil contra Escocia.
Neymar recibiendo las últimas indicaciones de Ancelotti antes de volver a jugar con la Selección de Brasil.
La mejor secuencia del día. El momento del regreso y debut de Neymar en la que será su última Copa del Mundo de su carrera profesional. El 10 entró por Matheus Cunha.
Neymar volvió a jugar con la Selección de Brasil tras casi 3 años de ausencia. Lesiones, críticas, cuestionamientos, dudas. Vivió de todo, pero lo consiguió. Así agradeció a Dios por jugar de nuevo en un Mundial.
Neymar Júnior no pudo contener las lágrimas tras volver a jugar con la Selección de Brasil. En el camino soportó de todo y por fin volvió.
El emotivo llanto de Neymar acaparó muchos titulares en las redes sociales.
Vinicius fue uno de los primeros que se acercó a Neymar para celebrar su vuelta y el triunfo de Brasil.
La felicidad de Neymar por volver a jugar con Brasil y en el torneo más importante del mundo del fútbol.
Neymar vivió un lindo momento después del partido. Primero su hijo Davi Lucca se acercó a felicitarlo y abrazarlo.
Después Neymar recibió el saludo de su esposa Bruna Biancardi, quien le dio un cariñoso beso.
Los jugadores de Escocia quedaron tendidos en el suelo. Terminaron terceros en el grupo y estarán a la espera si entran entre los mejores terceros.
Vinicius volvió a ser elegido como el Mejor Jugador del Partido por su actuación ante Escocia y es el tercer MVP que suma en tres partidos.