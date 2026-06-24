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El baile de Vinicius, Brasil festeja, emotivo llanto de Neymar y bellezas brasileñas

El cariñoso beso de una lindura que recibió Neymar tras debutar en el Mundial 2026 y los aplausos a Vinicius.

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Las imágenes de la goleada de Brasil (0-3) contra Escocia con doblete de Vinicius y el ansiado regreso de Neymar, que terminó llorando de emoción tras debutar en el Mundial 2026.

 FOTOS: EFE y FIFA
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Los aficionados brasileños pusieron el ambiente en el Hard Rock Stadium de Miami durante el partido contra Escocia.
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Las bellas chicas brasileñas cautivaron en las gradas del Hard Rock Stadium de Miami durante el partido contra Escocia.
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Esta hermosa brasileña fue sensación en el estadio de Miami. Robó muchas miradas durante el partido.

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Otra chica brasileña que fue sensación en el partido de Brasil vs Escocia en el Mundial 2026.
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Una linda seguidora de la Selección de Brasil sacando fotos de su equipo ante Escocia.
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Infiltradas: dos aficionadas estadounidenses no se perdieron el partido entre Brasil y Escocia en Miami.
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El Hard Rock Stadium de Miami lució llenó para el partido Brasil vs Escocia. ¿Y los extraterrestres? No hubo invasión alienígena como había predicho una vidente brasileña.
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Ronaldinho, leyenda de Brasil, apareció en el estadio de Miami y saludó a los jugadores brasileños.
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Ronaldinho también saludó a Carlo Ancelotti, entrenador de la Selección de Brasil.
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Ronaldinho también bajó a la cacha para saludar a Neymar en el día del regreso del 10. El futbolista más mágico de todos los tiempos junto al mejor mago de la época. Un abrazo emocionante.
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Exceso de leyendas para ver a Brasil vs Escocia en la Copa del Mundo. Se juntaron Roberto Carlos, Kaká, Cafú, Bebeto, Rivaldo y Ronaldo Nazário.
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Ronaldo disfrutó de la goleada de Brasil contra Escocia en el estadio de Miami.
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Rayan, sustituto del lesionado Raphinha, robó el balón a un defensa de Escocia y cedió a Vinicius para que marcara el primer gol de Brasil en los primeros minutos del partido.
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Vinicius recibió el pase de Rayan y humilló al portero escocés Angus Gunn. Así se lo quitó para luego marcar el 1-0 de Brasil.
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El lamento del defensa Scott Mckenna y el portero Angus Gunn tras el error que acabó en el primer gol de Vinicius.
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Vinicius celebrando su golazo al estilo de Bellingham delante de la afición de Brasil.
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Fue la gran noche de Vinicius en el Hard Rock Stadium de Miami.
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El delantero del Real Madrid se lució en una noche importante y lideró la victoria de Brasil.
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Histórico. Vinicius Jr. es el primer jugador brasileño en marcar en los tres partidos de la fase de grupos desde Ronaldo y Rivaldo en 2002.
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Vinicius le robó el balón al defensa Jack Hendry y marcó su segundo gol de la noche, pero el árbitro fue al VAR y anuló el tanto por falta del delantero brasileño.
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Volvió a aparecer Vinicius con este cabezazo para marcar el 2-0 de la noche de Brasil ante Escocia.
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Y Vinicius bailó. Así fue el baile del delantero del Real Madrid para festejar su doblete ante Escocia.
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Vinicius bailaba tras marcar su segundo gol de la noche y Neymar le aplaudió. Una gran noche para el delantero del Real Madrid.
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Vinicius se fue a celebrar con sus compañeros el segundo gol que marcó para Brasil ante Escocia.
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El delantero brasileño llegó a cuatro goles en tres partidos en este Mundial 2026.
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Matheus Cunha selló la victoria de la Selección de Brasil con el 3-0 ante Escocia.
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Matheus Cunha celebrando con sus compañeros el tercer gol de Brasil contra Escocia.
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Neymar recibiendo las últimas indicaciones de Ancelotti antes de volver a jugar con la Selección de Brasil.
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La mejor secuencia del día. El momento del regreso y debut de Neymar en la que será su última Copa del Mundo de su carrera profesional. El 10 entró por Matheus Cunha.
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Neymar volvió a jugar con la Selección de Brasil tras casi 3 años de ausencia. Lesiones, críticas, cuestionamientos, dudas. Vivió de todo, pero lo consiguió. Así agradeció a Dios por jugar de nuevo en un Mundial.
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Neymar Júnior no pudo contener las lágrimas tras volver a jugar con la Selección de Brasil. En el camino soportó de todo y por fin volvió.
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El emotivo llanto de Neymar acaparó muchos titulares en las redes sociales.
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Vinicius fue uno de los primeros que se acercó a Neymar para celebrar su vuelta y el triunfo de Brasil.
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La felicidad de Neymar por volver a jugar con Brasil y en el torneo más importante del mundo del fútbol.
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Neymar vivió un lindo momento después del partido. Primero su hijo Davi Lucca se acercó a felicitarlo y abrazarlo.
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Después Neymar recibió el saludo de su esposa Bruna Biancardi, quien le dio un cariñoso beso.

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Los jugadores de Escocia quedaron tendidos en el suelo. Terminaron terceros en el grupo y estarán a la espera si entran entre los mejores terceros.
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Vinicius volvió a ser elegido como el Mejor Jugador del Partido por su actuación ante Escocia y es el tercer MVP que suma en tres partidos.
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