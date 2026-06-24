Mundial 2026: México hace historia, la débil clasifica y primer cruce definido

Ciudad de México, México.

México avanzó este miércoles con paso perfecto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una fase que ya había asegurado con antelación, tras finalizar como líder del Grupo A con una actuación impecable. El conjunto dirigido por Javier “Vasco” Aguirre cerró la fase de grupos con nueve puntos de nueve posibles, luego de imponerse con autoridad por 0-3 ante la República Checa, firmando una campaña histórica para el combinado azteca. Con este rendimiento, el Tri no solo se quedó con el primer lugar de su grupo, sino que además logró por primera vez en sus 18 participaciones mundialistas cerrar una fase de grupos con puntaje perfecto, un registro inédito que fortalece la confianza del equipo de cara a las rondas eliminatorias. México enfrentará en los dieciseisavos de final al segundo mejor tercero de los grupos C, E, F, H o I, en partido programado para el 30 de junio.

En el mismo Grupo A, Sudáfrica dio la sorpresa al quedarse con el segundo lugar tras vencer 1-0 a Corea del Sur, resultado que le permitió alcanzar los 4 puntos y asegurar su clasificación. Para los sudafricanos, este logro es histórico, ya que por primera vez en sus cuatro participaciones mundialistas logran superar la fase de grupos, incluyendo su edición como anfitrión en 2010.



PRIMER CRUCE DEFINIDO

Sudáfrica se medirá en la siguiente ronda ante Canadá el domingo 28 de junio en Los Ángeles, en un duelo que promete intensidad entre dos selecciones que han sorprendido en el torneo. Por su parte, Corea del Sur finalizó en la tercera posición con tres puntos y una diferencia de goles de -1, quedando a la espera de la resolución del resto de grupos para conocer si podrá acceder a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros lugares.

Finalmente, la República Checa cerró su participación en el fondo de la clasificación con apenas un punto, despidiéndose del torneo sin opciones de avanzar a la siguiente fase.



OTRAS ELIMINADAS

Este miércoles 24 de junio se unió Qatar a las eliminadas del Mundial tras perder 3-1 ante Bosnia Herzegovina. El equipo de Julen Lopetegui se marcha a casa luego de conseguir el punto histórico ante Suiza (1-1) y ser goleados (6-0) por Canadá en la primera y segunda fecha, respectivamente. Del mismo modo, Haití, selección que ya estaba eliminada desde la segunda fecha, tendrá que alistar sus maletas de regreso. A pesar de que no consiguieron ningún punto, los caribeños dieron un gran papel en un grupo muy complicado: cayeron 1-0 ante Escocia, 3-0 frente a Brasil y dieron un partidazo ante Marruecos (4-2), donde anotaron su primer gol en el Mundial 2026. Por otro lado, Panamá, la otra de CONCACAF, confirmó ayer su eliminación luego de caer 1-0 ante Croacia. A los canaleros les hace falta un partido, pero llegan sin ninguna posibilidad ante Inglaterra. Una de las grandes decepciones de este mundial ha sido la selección de Europa, Turquía, quien iba como favorita de su grupo, pero las derrotas ante Australia y Paraguay los ha dejado fuera a falta de un partidos.

DICEN ADIOS AL MUNDIAL 2026

1-Jordania (ASIA) ​​​​​​2-Qatar (ASIA) ​​​​3-Túnez (ÁFRICA) 4- Haití (CONCACAF) 5-Panamá (CONCACAF) 6-Turquía (UEFA).