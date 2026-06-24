Tabla goleadores Mundial 2026: Vinicius supera a Cristiano y acecha a Messi en la Bota de Oro

Así marcha la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el doblete de Vinicius que superó a Cristiano Ronaldo y amenaza a Messi y Mbappé por la Bota de Oro.
23. Maximiliano Araujo - Uruguay: El extremo izquierdo uruguayo anotó un en el empate de la Celeste (2-2) ante Cabo Verde y llegó a dos goles en el Mundial 2026.
22. Yasin Ayari - Suecia: El centrocampista sueco tiene dos goles en el Mundial 2026. FOTO: @SvenskFotboll
21. Brian Brobbey - Países Bajos: El delantero neerlandés ha marcado dos goles en dos jornadas del Mundial 2026, los mismos que llevan sus compañeros Cody Gakpo y Crysencio Summerville. FOTO: @OnsOranje
20. Elijah Just - Nueva Zelanda: El delantero neozelandés ha marcado dos goles en el Mundial 2026.
19. Daichi Kamada - Japón: El centrocampista japonés tiene dos goles en dos jornadas del Mundial 2026.
18. Ayase Ueda - Japón: El delantero japonés ha marcado dos goles en dos jornadas en el Mundial 2026.
17. Harry Kane - Inglaterra: El delantero inglés suma dos goles en el Mundial 2026.
16. Folarin Balogun - Estados Unidos: El delantero estadounidense suma dos goles en dos jornadas del Mundial 2026.
15. Mikel Oyarzabal - España: El delantero español se despachó con un doblete en la paliza de la Roja (4-0) ante Arabia Saudita en el Mundial 2026.
14. Daniel Muñoz - Colombia: El defensa colombiano llegó a dos goles en el Mundial 2026 con el tanto que le hizo a la República Democrática del Congo.
13. Cyle Larin - Canadá: El delantero canadiense tiene actualmente dos goles en dos jornadas del Mundial 2026.
12. Ermin Mahmic - Bosnia y Herzegovina: El centrocampista bosnio anotó un gol en la victoria (3-1) sobre Qatar en la última jornada y llegó a dos tantos en el Mundial 2026.
11. Kai Havertz - Alemania: El delantero alemán tiene dos goles en el Mundial 2026.
10. Cristiano Ronaldo - Portugal: El delantero portugués se destapó con un doblete en la paliza (5-0) sobre Uzbekistán y fueron sus primeros dos goles en el Mundial 2026.
9. Johan Manzambi - Suiza: El mediocampista suizo marcó un gol para la victoria suiza (2-1) ante Canadá y tiene 3 tantos en el Mundial 2026.
8. Ismael Saibari - Marruecos: El centrocampista marroquí ha anotado un gol en el triunfo marroquí contra Haití y llegó a tres goles en el Mundial 2026.
7. Jonathan David - Canadá: El delantero canadiense firmó tres goles en la paliza de la selección canadiense (6-0) ante Qatar en la segunda jornada del Mundial 2026.
6. Matheus Cunha - Brasil - El delantero brasileño anotó un gol en la victoria de la Seleçao sobre Escocia y llegó a tres tantos en el Mundial 2026.
5. Deniz Undav - Alemania: El delantero alemán anotó el doblete de la remontada de la 'Mannschaft' (2-1) ante Costa de Marfil en la segunda jornada y suma tres goles en el Mundial 2026.
4. Erling Haaland - Noruega: El delantero noruego firmó dos goles en la victoria de la selección nórdica (3-2) sobre Senegal y llegó a 4 tantos en el Mundial 2026.
3. Kylian Mbappé - Francia: El delantero francés se destapó con un doblete en el triunfo francés (3-0) sobre Irak y llegó a cuatro goles en el Mundial 2026.
2. Vinicius - Brasil: El delantero brasileño se despachó con un doblete en el triunfo ante Escocia y suma cuatro goles en el Mundial 2026 tras tres jornadas.
1. Lionel Messi - Argentina: El delantero argentino marcó un doblete en el triunfo (2-0) ante Austria en la segunda jornada del Mundial 2026 y llegó a cinco goles como el líder de la tabla de goleadores de la Bota de Oro de la Copa del Mundo.