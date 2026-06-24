Mundial 2026: Nuni rompe barreras y logra algo que ninguna hondureña había conseguido

Linda y talentosa hondureña escribió una página especial en pleno Mundial 2026 que se realiza en Estados Unidos, Canadá y México, respectivamente.
Nuni Joya es una creadora de contenido deportivo e influencer hondureña que ha ganado popularidad en redes sociales gracias a sus análisis, coberturas y publicaciones relacionadas principalmente con el fútbol, especialmente con el Real Madrid.
Aunque nació en Sevilla, España, es hija de padres hondureños y vivió gran parte de su vida en Honduras, país con el que mantiene una fuerte conexión y al que representa constantemente en sus proyectos profesionales.
Desde muy joven mostró una gran pasión por el fútbol.
Estudió Gestión Deportiva en Madrid y aprovechó sus conocimientos para desarrollar contenido especializado en redes sociales, donde poco a poco fue construyendo una comunidad de seguidores interesados en la actualidad futbolística.
Asimismo, nunca ha ocultado su cariño por el Olimpia y por la Selección Nacional de Honduras.
La hondureña Nuni Joya escribió una página especial en la historia del fútbol catracho al convertirse en la primera compatriota en entregar un premio oficial al mejor jugador de un partido durante una Copa del Mundo.
La creadora de contenido estuvo presente en el encuentro entre Colombia y República Democrática del Congo, disputado la noche del martes en Guadalajara, México, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026.
Tras el pitazo final, el colombiano Daniel Muñoz fue elegido como el mejor futbolista del encuentro luego de liderar la victoria 1-0 de su selección sobre Congo, resultado que aseguró la clasificación de los cafeteros a los dieciseisavos de final del torneo.
Nuni Joya fue la encargada de entregar el trofeo "Superior Player of the Match", protagonizando uno de los momentos más especiales de su carrera profesional dentro del mundo del fútbol.
"Se me salió el corazón, lo juro", confesó emocionada la hondureña al recordar el instante en que recibió la noticia de que sería la responsable de entregar el reconocimiento al lateral colombiano.
El momento fue compartido por miles de aficionados en redes sociales y representa un nuevo paso para la creciente presencia de los creadores de contenido hondureños en los escenarios más importantes del deporte mundial.
Además de este histórico momento, Nuni forma parte del equipo de trabajo de Telemundo durante la cobertura del Mundial 2026, una experiencia que le ha permitido estar cerca de las principales figuras y acontecimientos del torneo.
Aunque nació en Sevilla, España, Nuni Joya tiene raíces hondureñas y siempre ha mostrado un profundo orgullo por sus orígenes. Vivió en Honduras hasta los 18 años, luego de que sus padres decidieran regresar al país cuando ella era apenas una niña.
Desde muy pequeña desarrolló una pasión especial por el fútbol. Su amor por este deporte la acompañó durante toda su infancia y adolescencia, convirtiéndose posteriormente en la base de una exitosa carrera como creadora de contenido digital.
Actualmente cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram y cerca de 275 mil en TikTok, plataformas donde se ha consolidado como una de las influencers deportivas más reconocidas entre los aficionados madridistas de habla hispana.
Hace algunos años, en una entrevista con DIEZ, reveló algunos detalles curiosos sobre su personalidad. "Duermo de más, soy un poco obsesionada con mis equipos, lo tengo que confesar, me cuesta ser imparcial y, tercero, no me gustan las baleadas", comentó entre risas.
Hoy, desde España y en pleno Mundial 2026, Nuni Joya sigue cumpliendo sueños y representando a Honduras en uno de los escenarios más importantes del planeta, dejando en alto el nombre del país.