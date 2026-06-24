México vs República Checa, EN VIVO, Mundial 2026: Horario y dónde verlo

Ciudad de México, México.

Mientras el conjunto dirigido por Javier Aguirre ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final y el primer lugar de la zona, los europeos llegan obligados a ganar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

México y República Checa s e enfrentan este miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México por la tercera y última jornada del Grupo A del Mundial 2026, en un partido que encuentra a ambas selecciones con objetivos muy distintos.

La selección mexicana ha tenido una fase de grupos impecable. El Tri derrotó 2-0 a Sudáfrica en su debut y posteriormente venció 1-0 a Corea del Sur, resultados que le permitieron llegar a la última fecha con seis puntos y el boleto asegurado a la fase eliminatoria. Ahora, además de cerrar con paso perfecto, México tiene ante sí una oportunidad histórica: nunca ha logrado ganar sus tres partidos de una fase de grupos en una Copa del Mundo y buscará romper esa marca frente a los checos.

Del otro lado aparece una República Checa que ha sufrido más de la cuenta en el torneo. Los europeos debutaron con una derrota de 2-1 frente a Corea del Sur y luego empataron 1-1 contra Sudáfrica, por lo que llegan a la jornada decisiva con apenas un punto. Ese panorama los obliga a salir en busca de la victoria desde el primer minuto, aunque también deberán estar pendientes de lo que suceda en el otro encuentro del grupo.

La definición del Grupo A se desarrollará de manera simultánea, ya que a la misma hora se disputará el compromiso entre Corea del Sur y Sudáfrica. Los asiáticos ocupan actualmente la segunda posición con tres puntos, mientras que los sudafricanos tienen una unidad, por lo que el duelo paralelo será determinante para conocer quién acompañará a México en los dieciseisavos de final.

Sobre el papel, México parte como favorito gracias a su condición de local, el respaldo de su afición y la confianza generada por sus dos triunfos consecutivos. Sin embargo, República Checa intentará aprovechar su fortaleza física, el juego aéreo y la necesidad de sumar tres puntos para complicar a un equipo mexicano que quiere seguir alimentando la ilusión de hacer historia en casa y llegar a las rondas de eliminación directa con puntaje perfecto.