La decisión que tomaría Marathón con "Chuy" Pérez tras ser captado "barrileando"

San Pedro Sula, Honduras.

El volante hondureño Carlos "Chuy" Pérez vuelve a colocarse en el ojo del huracán tras ser captado disputando un partido aficionado durante el fin de semana. La participación del futbolista en un encuentro de categoría de "barrio" encendió de inmediato las alarmas dentro del cuerpo técnico y la plana mayor de Marathón, institución donde su comportamiento no ha caído nada bien. En el cuadro esmeralda existía un fuerte malestar acumulado desde semanas atrás, ya que dentro de la entidad verdolaga se manejaban firmes sospechas sobre las constantes incursiones del jugador en el popular "barrileo". Sin embargo, el club carecía del sustento audiovisual necesario para actuar. Con la aparición de videos y fotografías contundentes en las redes sociales, la directiva cuenta ahora con los elementos suficientes y busca sentar un precedente drástico en el plantel.

La primera opción que cobra más fuerza en los altos mandos del conjunto sampedrano es la rescisión inmediata del contrato de Pérez por incumplimiento grave del reglamento interno. Al tratarse de una reincidencia en faltas disciplinarias de esta índole, en Marathón consideran que el compromiso profesional del atleta ha quedado seriamente comprometido ante el resto del grupo. Como una medida correctiva menor opción que permanece supeditada a la decisión definitiva de la Junta Directiva en su próxima reunión, se evalúa separarlo de forma indefinida de los trabajos del primer equipo. Bajo ese escenario, el jugador sería relegado a entrenar con la categoría de reservas del Monstruo Verde, perdiendo todo protagonismo en el torneo de la Liga Nacional.