Congreso aprueba inversión de L8,600 millones para 65 proyectos viales en Cortés

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional aprobó este miércoles, durante las sesiones de "Congreso en tu Ciudad", realizadas en San Pedro Sula, un paquete de 65 proyectos de infraestructura vial para el departamento de Cortés, con una inversión de 8,596.9 millones de lempiras y ejecución prevista para 2027 y 2028. Las obras fueron formuladas por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y contemplan intervenciones en 11 municipios: San Pedro Sula, Choloma, La Lima, Puerto Cortés, Omoa, Villanueva, San Manuel, Santa Cruz de Yojoa, Pimienta, San Francisco de Yojoa y Potrerillos.

El paquete incluye pavimentación de calles y carreteras, ampliación de vías, reconstrucción de puentes y construcción de pasos peatonales. Los proyectos buscan mejorar la conexión entre comunidades, facilitar la movilidad y atender necesidades de seguridad vial. Entre las obras de mayor alcance figura el libramiento de San Pedro Sula, que conectará Chotepe, La Lima y Quebrada Seca, en Choloma. También se contempla la construcción del tramo carretero entre Naco y Chamelecón y la ampliación de la salida hacia el occidente de San Pedro Sula. El dictamen incorpora nuevos intercambiadores en Mall Las Américas y López Arellano, en Choloma, además de dos accesos a La Lima y el intercambiador de La Planeta, en San Pedro Sula. Para Puerto Cortés se proyectan soluciones viales en distintos puntos y un libramiento para mejorar la circulación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En materia de seguridad para los peatones, se contempla la construcción de tres puentes en las entradas y salidas del intercambiador de Villanueva y Nueva Chamelecón. Asimismo, se ejecutarán trabajos de reconstrucción de puentes y pavimentación de calles y caminos en Villanueva, San Manuel, Choloma, Pimienta y Santa Cruz de Yojoa.

Obras para reducir inundaciones