Esto incluirá rehabilitación de carretera entre Pito Solo y Santa Bárbara

San Pedro Sula. La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) rehabilitará 48 kilómetros de carretera en el tramo Pito Solo-Santa Bárbara, con un financiamiento de 101.68 millones de dólares, equivalentes a más de 2,730 millones de lempiras, aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El proyecto, orientado a mejorar los caminos rurales productivos de la zona noroccidental de Honduras, beneficiará a más de 95,000 personas, entre productores agrícolas, transportistas y familias de la región, según informó la institución mediante un comunicado.

Las obras buscan mejorar la conexión de las zonas productoras con los principales corredores logísticos del país y facilitar el traslado de las cosechas hacia los mercados nacionales e internacionales, incluido Puerto Cortés. De acuerdo con la SIT, el programa contempla intervenciones en caminos rurales considerados estratégicos para la actividad agrícola, con el propósito de facilitar el acceso de los productores a las carreteras principales y reducir los costos y tiempos de transporte. La intervención comprende la rehabilitación, el mejoramiento y el mantenimiento de 48 kilómetros del tramo Pito Solo-Santa Bárbara, que forma parte de la ruta nacional 20 (RN-20). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Financiamiento

Los 101.68 millones de dólares aprobados por el BID estarán distribuidos en dos componentes de financiamiento, con diferentes condiciones y plazos de amortización. El primer componente corresponde a 61.008 millones de dólares, con un plazo de 20 años y seis meses y un período de gracia de nueve años.