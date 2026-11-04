BID aprueba $101.7 millones para rehabilitar carreteras del noroccidente de Honduras

La iniciativa contempla la intervención de 48 kilómetros de la RN-20, además de otras vías rurales que conectan comunidades productoras con los principales mercados del país.

Julia Johannsen, representante del Grupo BID en Honduras , informó sobre la aprobación del financiamiento a través de una publicación en sus redes sociales.

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un financiamiento de 101.7 millones de dólares para mejorar la infraestructura vial del noroccidente de Honduras, mediante la rehabilitación de la carretera RN-20 y el mejoramiento de caminos rurales.

El proyecto busca fortalecer la conectividad de una de las regiones con mayor actividad agrícola del país, donde miles de familias dependen de la producción y comercialización de sus cultivos.

En el noroccidente hondureño se produce alrededor de la mitad del café nacional, por lo que las condiciones de las carreteras representan un factor importante para el traslado de la cosecha y el acceso de los productores a los mercados.

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Sin embargo, el deterioro de las vías y las afectaciones provocadas por las lluvias dificultan el transporte y, en algunos casos, dejan incomunicadas a comunidades enteras.

Uno de los habitantes de la zona recordó que durante las tormentas Eta e Iota, en 2022, las inundaciones afectaron parte de la carretera y mantuvieron incomunicada a la población durante aproximadamente dos meses, lo que provocó una fuerte caída de la actividad comercial.

Ante esta situación, el proyecto contempla trabajos de rehabilitación bajo criterios de seguridad vial y adaptación a las condiciones climáticas, con el propósito de reducir la vulnerabilidad de la infraestructura ante fenómenos naturales.

Con estas obras se busca mejorar el traslado de la producción agrícola, reducir los costos de transporte y facilitar la conexión entre las comunidades rurales y los centros de comercialización.