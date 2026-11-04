Rey Felipe VI destaca a Honduras por asumir liderazgo de Comunidad Iberoamericana

Madrid, España. El rey Felipe VI destacó a Honduras durante la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada este miércoles en Madrid, donde participó el presidente Nasry Asfura y se anunció la próxima responsabilidad del país al frente de la comunidad regional. Durante la ceremonia, el monarca español reconoció que Honduras asumirá por primera vez la secretaría pro tempore de la Comunidad Iberoamericana para el período 2026-2028, una función que le permitirá coordinar los esfuerzos de cooperación e integración entre las 22 naciones miembros. "Sigamos trazando el camino que nos llevó de Guadalajara a Madrid y que, dentro de dos años, nos llevará, por mares nunca antes navegados, como decía Camões, hasta un país que mañana asume, con ilusión, su primera secretaría pro tempore: Honduras", expresó Felipe VI.

El traspaso de la responsabilidad está previsto para este jueves 5 de noviembre. Además de coordinar los trabajos de la comunidad durante los próximos dos años, Honduras tendrá a su cargo la organización de la XXXI Cumbre Iberoamericana, programada para 2028. En su discurso inaugural, Felipe VI también llamó a los países participantes a fortalecer el diálogo y la cooperación para construir sociedades más justas, prósperas e inclusivas, con iniciativas orientadas a responder a las necesidades de sus ciudadanos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Como parte de las actividades oficiales, Nasry Asfura participó en la cena inaugural ofrecida en el marco de la cumbre, donde agradeció al rey Felipe VI y destacó los más de 130 años de relaciones diplomáticas entre Honduras y España.

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