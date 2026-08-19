Cossette López asume como embajadora de Honduras ante la OEA

Tegucigalpa, Honduras

La nueva representante hondureña tendrá su sede de trabajo en Washington, Estados Unidos, desde donde estará a cargo de representar al Estado de Honduras ante los diferentes espacios y órganos del sistema interamericano.

La abogada y exconsejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López Osorio , asumió oficialmente el cargo de embajadora y representante permanente de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), función que ejerce desde el 18 de agosto.

López Osorio cuenta con experiencia en asuntos jurídicos, institucionales y electorales, principalmente por su paso como consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Durante su trayectoria en el organismo electoral participó en procesos relacionados con la organización y conducción de elecciones en Honduras, experiencia que ahora trasladará al ámbito de la diplomacia.

Entre las principales funciones de la nueva embajadora estará la defensa de los intereses de Honduras en las discusiones y decisiones que se desarrollen dentro de la OEA.

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La organización hemisférica aborda temas de importancia para los países miembros, entre ellos la democracia, los derechos humanos, la seguridad, la gobernabilidad y la cooperación para el desarrollo.

En ese contexto, uno de los desafíos de López Osorio será fortalecer la participación de Honduras en los espacios multilaterales y promover el diálogo con los demás Estados que integran la organización.

Cossette López Osorio también deberá dar seguimiento a los asuntos de interés nacional que sean abordados dentro del sistema interamericano y exponer la posición oficial del Estado hondureño.

Otro de los objetivos será impulsar mecanismos de cooperación internacional que puedan contribuir a las prioridades de Honduras, además de fortalecer los vínculos diplomáticos con los países del continente.

Su llegada a la OEA ocurre con el antecedente de una trayectoria vinculada al ámbito electoral, por lo que los conocimientos adquiridos en materia institucional podrían tener un papel relevante en su nueva responsabilidad.