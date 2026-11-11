Yani Rosenthal pide a Salvador Nasralla declinar su aspiración presidencial

Tegucigalpa, Honduras. El expresidente del Partido Liberal, Yani Rosenthal, sugirió que Salvador Nasralla decline su aspiración presidencial de cara a las elecciones de 2029 y que ambos respalden a un tercer candidato que permita la unidad de esa institución política.
Rosenthal consideró que el liberalismo necesita una figura capaz de aglutinar a sus diferentes sectores y recuperar el respaldo popular, por lo que planteó que tanto él como Nasralla podrían dar un paso al costado para apoyar una candidatura de consenso.
“Yo creo que él ya se da, pues, al igual como lo estoy haciendo yo, es mejor que juntos apoyemos un tercer candidato, que sea una persona que una el partido completamente y que permita que el Partido Liberal pueda volver al pueblo”, expresó.
Al ser consultado sobre quién podría ser esa figura, el exdirigente liberal respondió que todavía no existe una decisión y que el tema debe discutirse con los diferentes liderazgos del partido.
“Eso ahora hay que platicarlo, porque en el Partido Liberal no es como en otros partidos que hay una cabeza que es el que manda, sino que aquí hay bastantes personas que tienen un peso político, y por tanto, pues ahora quiero platicarlo poco a poco”, manifestó.
Rosenthal también señaló que todavía existe suficiente tiempo para definir las candidaturas y recordó que el próximo 30 de noviembre se cumplirá apenas un año de las elecciones generales de 2025.
“Hay tiempo, además, miren, recuerden que el 30 de noviembre próximo se cumple apenas un año de las elecciones, todavía quedan tres años más”, agregó.
Las declaraciones fueron brindadas después de que Rosenthal recibiera la condecoración Gran Cruz con Placa de Oro, otorgada por el Congreso Nacional.
Nasralla se pronuncia tras condecoración a Rosenthal
Posteriormente a lo expresado por Rosenthal, el excandidato presidencial Salvador Nasralla publicó un video en sus redes sociales en el que se refirió a las recientes decisiones de su esposa, la diputada Iroshka Elvir, en el Congreso Nacional, y expuso su postura sobre las diferencias que mantiene con algunas de sus actuaciones.
Es preciso decir que Elvir, quien es diputada del Partido Liberal por el departamento de Francisco Morazán, respaldó la condecoración que el Congreso Nacional otorgó a Yani Rosenthal.
“Respeto y valoro la labor de mi esposa como diputada del Congreso Nacional, así como su independencia de criterio, decisiones y el ejercicio autónomo de sus responsabilidades, aunque no comparto algunas de sus decisiones”, expresó Nasralla.
El excandidato presidencial aseguró que durante más de 70 años ha conducido su vida con honestidad y rectitud, y reiteró sus principios políticos y su postura contra la corrupción.
“A lo largo de mi trayectoria política he enfrentado enormes presiones, amenazas y retos. Pero ninguna circunstancia ha conseguido doblegar mis convicciones. Soy y siempre seré anticorrupción”, manifestó.
Nasralla también se refirió a las investigaciones y procedimientos promovidos en su contra, al asegurar que los enfrenta con tranquilidad y que está dispuesto a que continúen las diligencias correspondientes.
“Los enfrento con absoluta serenidad y firmeza. Continúen todas las investigaciones que correspondan. Venceré en cuantas instancias sea porque me asisten la verdad, el derecho y la ley”, afirmó.
Asimismo, denunció que, a su criterio, existe un intento de utilizar las instituciones del Estado para perjudicarlo y frenar su proyecto político. Sostuvo que sus adversarios no podrán derrotarlo mediante los votos.
Reiteró que no está dispuesto a negociar sus principios ni su conciencia y aseguró que continuará luchando contra la corrupción y trabajando por una Honduras más justa, transparente y solidaria.