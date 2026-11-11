Yani Rosenthal pide a Salvador Nasralla declinar su aspiración presidencial

Tegucigalpa, Honduras. El expresidente del Partido Liberal, Yani Rosenthal, sugirió que Salvador Nasralla decline su aspiración presidencial de cara a las elecciones de 2029 y que ambos respalden a un tercer candidato que permita la unidad de esa institución política.

Rosenthal consideró que el liberalismo necesita una figura capaz de aglutinar a sus diferentes sectores y recuperar el respaldo popular, por lo que planteó que tanto él como Nasralla podrían dar un paso al costado para apoyar una candidatura de consenso.

“Yo creo que él ya se da, pues, al igual como lo estoy haciendo yo, es mejor que juntos apoyemos un tercer candidato, que sea una persona que una el partido completamente y que permita que el Partido Liberal pueda volver al pueblo”, expresó. Al ser consultado sobre quién podría ser esa figura, el exdirigente liberal respondió que todavía no existe una decisión y que el tema debe discutirse con los diferentes liderazgos del partido.

“Eso ahora hay que platicarlo, porque en el Partido Liberal no es como en otros partidos que hay una cabeza que es el que manda, sino que aquí hay bastantes personas que tienen un peso político, y por tanto, pues ahora quiero platicarlo poco a poco”, manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Rosenthal también señaló que todavía existe suficiente tiempo para definir las candidaturas y recordó que el próximo 30 de noviembre se cumplirá apenas un año de las elecciones generales de 2025. “Hay tiempo, además, miren, recuerden que el 30 de noviembre próximo se cumple apenas un año de las elecciones, todavía quedan tres años más”, agregó. Las declaraciones fueron brindadas después de que Rosenthal recibiera la condecoración Gran Cruz con Placa de Oro, otorgada por el Congreso Nacional.

Nasralla se pronuncia tras condecoración a Rosenthal