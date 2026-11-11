Latin Grammy 2026: ¿Hora y dónde verlos?

Los Latin Grammy 2026 celebrarán este jueves 12 de noviembre su edición número 27, con una gala que reunirá en Las Vegas a grandes figuras de la música, nuevas voces y algunas de las producciones más destacadas del último año. La ceremonia tendrá como escenario el imponente MGM Grand Garden Arena y será conducida, una vez más, por la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez. Para quienes quieran seguir la premiación desde Honduras, la gala principal comenzará a las 7:00 de la noche, hora hondureña, tomando como referencia el horario central de Estados Unidos.



La transmisión internacional para Latinoamérica está anunciada a través de TNT y Max, mientras que en Estados Unidos podrá verse por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. Además, la cobertura comenzará mucho antes con la alfombra roja y los contenidos digitales previos a la ceremonia. La competencia llega especialmente reñida. El mexicano Edgar Barrera encabeza las nominaciones con nada menos que 10 candidaturas, mientras que Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y CA7RIEL & Paco Amoroso acumulan siete cada uno. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También destacan Silvana Estrada y Mon Laferte, con seis nominaciones por cabeza, en una edición que vuelve a demostrar la enorme variedad de estilos que conviven dentro de la música latina.

Entre las categorías principales, Álbum del Año enfrenta trabajos como Tropicoqueta, de Karol G; Lux, de Rosalía; Femme Fatale, de Mon Laferte; Muda, de Carín León; Taracá, de Jorge Drexler; Vendrán Suaves Lluvias, de Silvana Estrada; y Free Spirits, de CA7RIEL & Paco Amoroso.

En Grabación del Año aparecen canciones como “Coleccionando Heridas”, “La Perla”, “Femme Fatale”, “Dime” y “Desde Que Te Tengo”.

Otra de las categorías que promete atención es Mejor Nuevo Artista, donde 11 intérpretes buscan dar el gran salto de sus carreras. La lista incluye a Delilah, FABIAN, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA y Zeca Veloso. Es precisamente esta categoría una de las que puede dejar alguna de las sorpresas más interesantes de la noche al poner frente a frente a artistas emergentes con propuestas muy distintas. Y si los premios generan expectativa, el espectáculo sobre el escenario no se queda atrás. La gala contará con presentaciones de Karol G, Rosalía, Anitta, Bad Gyal, Bizarrap, Carín León, Juanes, Mon Laferte, Rawayana, Silvana Estrada, Nathy Peluso, Feid, Grupo Frontera, entre muchos otros. También participará Daddy Yankee, quien fue reconocido como Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación.