Mon Laferte: esta es su historia y trayectoria en la industrial musical

Mon Laferte, cuyo nombre real es Norma Monserrat Bustamante Laferte, nació el 2 de mayo de 1983 en Viña del Mar, Chile. Es una de las artistas latinoamericanas más influyentes de su generación, reconocida por su potente voz, su estilo ecléctico y la intensidad emocional de sus composiciones.
Primeros años y formación. Desde pequeña mostró interés por la música. Creció en un entorno humilde junto a su madre, su abuela y su hermana, y a los nueve años ganó un concurso que le permitió obtener su primera guitarra, instrumento con el que comenzó a componer canciones.
A los 13 años obtuvo una beca para estudiar en el conservatorio de su ciudad, aunque más tarde optó por una formación autodidacta, tocando en bares de Viña del Mar y Valparaíso, donde desarrolló su estilo artístico.
Su primer reconocimiento llegó en 2003 al participar en el programa televisivo chileno "Rojo, fama" contra fama, lo que le permitió lanzar su primer disco bajo su nombre real. Sin embargo, su carrera no despegó completamente en Chile, lo que la llevó a buscar nuevas oportunidades.
En 2007 tomó una decisión clave: emigró a México, país donde reconstruyó su carrera desde cero.
Consolidación artística. En México adoptó el nombre artístico Mon Laferte y comenzó a ganar notoriedad en la escena independiente. Su álbum Desechable (2011) marcó el inicio de su consolidación, seguido por Tornasol (2013).
El gran salto internacional llegó en 2015 con el éxito “Tu falta de querer”, que la posicionó como una de las voces más destacadas del pop y rock latino.
Posteriormente, discos como La Trenza (2017) y Norma (2018) reforzaron su prestigio, permitiéndole ganar premios importantes, incluyendo un Latin Grammy por la canción “Amárrame”.
Estilo musical e identidad artística. Laferte se caracteriza por fusionar géneros como rock, bolero, pop, cumbia y música alternativa. Su música destaca por letras intensas que abordan el amor, el desamor, la identidad y experiencias personales, lo que le ha permitido conectar profundamente con el público.
Además de cantante, también es artista visual, lo que amplía su expresión creativa más allá de la música.
Etapa reciente y reconocimiento. En 2023 lanzó el álbum Autopoiética, un trabajo experimental que mezcla múltiples estilos y marca una etapa de reinvención artística.
En 2024 ganó el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa por este proyecto, consolidando su prestigio internacional.
En 2026 fue reconocida en el Festival de Viña del Mar con la Gaviota de Platino y nombrada “Hija Ilustre” de su ciudad natal, un homenaje a su trayectoria y aporte a la música.
Legado. La historia de Mon Laferte es la de una artista que, pese a las dificultades, logró reinventarse y alcanzar el éxito internacional gracias a su autenticidad y perseverancia. Hoy es considerada una de las voces más importantes de la música latina contemporánea.