¡Orgullo catracho! Trooko va por el Latin Grammy 2026

San Pedro Sula, Honduras. El talento hondureño vuelve a hacerse presente en uno de los escenarios más importantes de la música latina. El productor Trooko, cuyo nombre real es Jeffrey Peñalva, figura entre los nominados de la 27.ª entrega anual del Latin Grammy por su participación en “Antisistema”, tema realizado junto a la rapera dominicana J Noa.

La canción competirá en la categoría Mejor Canción de Rap/Hip Hop, sumando así un nuevo capítulo a una trayectoria que ya lo ha vinculado con artistas de gran reconocimiento dentro de la música latina.

“Antisistema”, lanzada en mayo de este año, combina una lírica directa y desafiante con la fuerza interpretativa que caracteriza el trabajo de J Noa. La canción también forma parte de “RecOrTa y PeGa”, proyecto estrenado este año por la artista dominicana.

En esta ocasión, la nominación tiene un ingrediente particularmente especial para Honduras: Trooko no aparece únicamente detrás de la producción, sino que acompaña a J Noa como artista en “Antisistema”.

El productor hondureño recurrió a sus redes sociales para expresar su emoción y agradecimiento por esta nueva nominación.

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"Hola, soy Trooko. Soy de Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, y estoy súper feliz de estar nominado este año para un Latin Grammy en la categoría Mejor Canción Rap Hip-Hop junto a J Noa por nuestra canción "Antisistema". Súper feliz de estar nominado junto a J Noa, una de mis raperas favoritas en la categoría Rap Hip-Hop, uno de mis géneros favoritos. Más que feliz de estar representando a Honduras e ir a Las Vegas, ver un par de amigos, y no, pues súper emocionado, y mil gracias Latin Grammys", compartió el talento catracho.

La ceremonia de la 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy se realizará este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas.