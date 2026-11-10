Latin Grammy 2026: Las Vegas honra a sus leyendas antes de la gran gala

Las Vegas ya vive el ambiente de los Latin Grammy 2026. Antes de la esperada ceremonia principal, la Academia Latina de la Grabación reunió a artistas, compositores, productores y representantes de la industria para celebrar los Premios Especiales, una gala dedicada a reconocer a quienes han dejado una huella imborrable en la historia de la música latina. La ceremonia se convirtió en uno de los eventos más emotivos de la semana previa a los premios. Más allá de los reconocimientos, la velada sirvió para celebrar décadas de trayectoria y el legado de artistas que ayudaron a llevar los sonidos latinoamericanos a escenarios internacionales. Entre los homenajeados destacaron Alaska, Francisco Céspedes, Lila Downs, Daniela Mercury y ChiChi Peralta, quienes recibieron el Premio a la Excelencia Musical por sus extraordinarias contribuciones al desarrollo y expansión de la música latina.

Cada uno de ellos fue ovacionado por colegas y asistentes que reconocieron el impacto de carreras capaces de trascender generaciones. Sus historias, marcadas por la constancia, la creatividad y la pasión, son parte fundamental del crecimiento que ha experimentado la música latina en las últimas décadas. La noche también tuvo un espacio especial para el compositor panameño Omar Alfanno, distinguido con el Premio del Consejo Directivo por una trayectoria de más de cinco décadas y por haber escrito canciones que han sido interpretadas por algunas de las voces más reconocidas de la industria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Otro de los momentos destacados fue el reconocimiento otorgado a Santiago Serna con el Latin Music Educator Award 2026, una distinción que pone en valor el papel de la educación musical y la formación de nuevas generaciones de artistas. A lo largo de la ceremonia, los homenajeados compartieron mensajes cargados de gratitud y reflexión. Muchos coincidieron en la importancia de preservar las raíces culturales y de seguir promoviendo la diversidad que caracteriza a la música latina.

La velada también recordó que el éxito actual del género no sería posible sin el trabajo de quienes abrieron puertas décadas atrás. Su influencia sigue vigente en artistas emergentes y consolidados que hoy dominan las plataformas digitales y los escenarios más importantes del mundo. En medio de los homenajes, quedó en evidencia el buen momento que atraviesa la música latina a nivel internacional. La presencia de artistas de distintos países reafirmó el alcance global de un movimiento que continúa conquistando nuevas audiencias.

Todo listo para la gran noche

La antesala de los premios también ha despertado expectativa entre los seguidores de la música latina, quienes esperan una ceremonia marcada por las grandes actuaciones, colaboraciones inesperadas y el reconocimiento a los proyectos más destacados del último año. La gran cita llegará este jueves 12 de noviembre, cuando se celebre la 27.ª Entrega Anual de los Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. La cobertura de la alfombra roja comenzará a las 6:00 de la tarde, hora de Honduras, mientras que la ceremonia principal arrancará a las 7:00 de la noche, reuniendo a las máximas figuras de la música latina en una de las galas más importantes de la industria.