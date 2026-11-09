Primer ministro condena las "horrorosas" acciones de Russell Brand y elogia a denunciantes

Londres.- El primer ministro británico, Andy Burnham , calificó de "horrorosas" las acciones por las que ayer fue declarado culpable el actor Russell Brand por haber violado a una mujer (una fan de 21 años) y agredido sexualmente a otras tres, una noticia que ha conmocionado el mundo del espectáculo británico. Burnham dijo que "lo que hizo Russell Brand es horroroso", en unas breves declaraciones a Times Radio, en las que quiso también alabar la valentía de las que lo han denunciado: "Me gustaría alabar el coraje de esas mujeres, estas víctimas que han dado un paso al frente y han tenido el valor de denunciar". Extendió sus elogios a los periodistas "que apoyaron a las que sufrieron abusos", en referencia a las denuncias que fueron filtrándose en algunos medios, aunque la mayoría de ellos miraron para otro lado en lo que ahora parece que era un secreto a voces, a juzgar por los titulares publicados en las últimas horas.

La sentencia contra Brand se conocerá el próximo lunes, y el juez que la comunicará ya adelantó ayer que será "una pena de prisión significativa". Brand, que ayer pasó su primera noche en prisión provisional en Wandsworth -el juez le denegó la libertad por riesgo de fuga-, ha sido puesto en confinamiento por su propia seguridad, según asegura el 'Daily Mail'. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El jefe de la policía británica, Mark Rowley, animó hoy a otras potenciales víctimas del actor a que den un paso adelante y presentó denuncias, contra él. En una entrevista con la BBC, Rowley recordó que ya están investigando otros dos casos de agresión sexual contra Brand, y añadió: "La verdad, no me sorprendería si aparecen muchos más". EFE

Ministra de cultura pide reforzar la protección de las mujeres en medio

La ministra británica de Cultura, Lisa Nandy, pidió el domingo a las empresas de comunicación y entretenimiento que refuercen los mecanismos de protección de las mujeres frente a los abusos, y advirtió de que la explotación sexual en esos sectores "probablemente sigue ocurriendo hoy". "De corazón, no puedo asegurar que esto no esté pasando (ahora)", declaró Nandy a la BBC, al considerar que las organizaciones del sector no han cambiado lo suficiente para impedir que se repitan casos como el del actor y presentador Russell Brand, condenado el pasado jueves por un delito de violación y tres de agresiones sexuales. La ministra explicó que, desde su llegada al Gobierno, muchas personas de la industria se han puesto en contacto con ella para denunciar presuntos abusos y señaló que los desequilibrios de poder, los contratos temporales y la precariedad laboral ponen a las mujeres en una situación vulnerable.

"No veo que haya cambiado mucho la forma en que las instituciones de los medios y de la vida pública, incluida la política, tratan a las mujeres que se atreven a denunciar", afirmó. En este sentido, Nandy instó a las organizaciones de comunicación y entretenimiento a adherirse a la Autoridad Independiente de Normas de las Industrias Creativas (CIISA, en inglés), un organismo sectorial destinado a proteger a quienes denuncian conductas indebidas, y destacó que la radiotelevisión pública ya se ha sumado a la iniciativa. Brand, que en la cúspide de su fama, en la primera década del siglo XXI, trabajó para muchos medios británicos, será sentenciado el lunes a lo que el juez dijo que sería "una pena sustancial de cárcel", tras ser hallado culpable de un delito de violación a una admiradora y agresiones sexuales a tres mujeres que trabajaron en entre 2004 y 2009.