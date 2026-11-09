Primer ministro condena las "horrorosas" acciones de Russell Brand y elogia a denunciantes

Londres.- El primer ministro británico, Andy Burnham , calificó de "horrorosas" las acciones por las que ayer fue declarado culpable el actor Russell Brand por haber violado a una mujer (una fan de 21 años) y agredido sexualmente a otras tres, una noticia que ha conmocionado el mundo del espectáculo británico.
Burnham dijo que "lo que hizo Russell Brand es horroroso", en unas breves declaraciones a Times Radio, en las que quiso también alabar la valentía de las que lo han denunciado: "Me gustaría alabar el coraje de esas mujeres, estas víctimas que han dado un paso al frente y han tenido el valor de denunciar".
Extendió sus elogios a los periodistas "que apoyaron a las que sufrieron abusos", en referencia a las denuncias que fueron filtrándose en algunos medios, aunque la mayoría de ellos miraron para otro lado en lo que ahora parece que era un secreto a voces, a juzgar por los titulares publicados en las últimas horas.
La sentencia contra Brand se conocerá el próximo lunes, y el juez que la comunicará ya adelantó ayer que será "una pena de prisión significativa". Brand, que ayer pasó su primera noche en prisión provisional en Wandsworth -el juez le denegó la libertad por riesgo de fuga-, ha sido puesto en confinamiento por su propia seguridad, según asegura el 'Daily Mail'.
El jefe de la policía británica, Mark Rowley, animó hoy a otras potenciales víctimas del actor a que den un paso adelante y presentó denuncias, contra él. En una entrevista con la BBC, Rowley recordó que ya están investigando otros dos casos de agresión sexual contra Brand, y añadió: "La verdad, no me sorprendería si aparecen muchos más". EFE
Ministra de cultura pide reforzar la protección de las mujeres en medio
La ministra británica de Cultura, Lisa Nandy, pidió el domingo a las empresas de comunicación y entretenimiento que refuercen los mecanismos de protección de las mujeres frente a los abusos, y advirtió de que la explotación sexual en esos sectores "probablemente sigue ocurriendo hoy".
"De corazón, no puedo asegurar que esto no esté pasando (ahora)", declaró Nandy a la BBC, al considerar que las organizaciones del sector no han cambiado lo suficiente para impedir que se repitan casos como el del actor y presentador Russell Brand, condenado el pasado jueves por un delito de violación y tres de agresiones sexuales.
La ministra explicó que, desde su llegada al Gobierno, muchas personas de la industria se han puesto en contacto con ella para denunciar presuntos abusos y señaló que los desequilibrios de poder, los contratos temporales y la precariedad laboral ponen a las mujeres en una situación vulnerable.
"No veo que haya cambiado mucho la forma en que las instituciones de los medios y de la vida pública, incluida la política, tratan a las mujeres que se atreven a denunciar", afirmó.
En este sentido, Nandy instó a las organizaciones de comunicación y entretenimiento a adherirse a la Autoridad Independiente de Normas de las Industrias Creativas (CIISA, en inglés), un organismo sectorial destinado a proteger a quienes denuncian conductas indebidas, y destacó que la radiotelevisión pública ya se ha sumado a la iniciativa.
Brand, que en la cúspide de su fama, en la primera década del siglo XXI, trabajó para muchos medios británicos, será sentenciado el lunes a lo que el juez dijo que sería "una pena sustancial de cárcel", tras ser hallado culpable de un delito de violación a una admiradora y agresiones sexuales a tres mujeres que trabajaron en entre 2004 y 2009.
Al conocerse el veredicto, un portavoz de la BBC, donde fue presentador de radio entre 2006 y 2008, afirmó que "no puede haber lugar para el abuso de poder" e instó a la industria a colaborar "para garantizar que cualquier persona que sufra abusos se sienta capaz de denunciarlos".
Por su parte, Channel 4, donde también trabajó Brand, afirmó que reconoce el "profundo impacto de estos delitos" y recordó que la cadena ya reforzó sus mecanismos internos de protección y denuncia.