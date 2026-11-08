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Música Pal Barrio estrena canción al ritmo de punta

La agrupación hondureña radicada en Barcelona apuesta por la punta con "Pijin", un tema inspirado en el regionalismo catracho que significa fiesta y que ya tiene videoclip en YouTube

  • Actualizado: 08 de noviembre de 2026 a las 15:01 -
  • Josué Cárcamo
Música Pal Barrio estrena canción al ritmo de punta

Momentos del videoclip de Pijin, el nuevo estreno musical.

Barcelona, España.- La agrupación hondureña Música Pal Barrio presentó "Pijin", su nuevo lanzamiento musical con el que apuesta por los ritmos de punta y una expresión popular catracha para contagiar de ambiente festivo a sus seguidores.

El nombre de la canción hace referencia a "pijin", un regionalismo utilizado en Honduras para hablar de una fiesta, celebración o reunión donde la diversión es la protagonista. Con esta propuesta, los artistas buscan conectar con sus raíces y llevar parte de la identidad hondureña a otros escenarios.

"Todos los hondureños consumen mi música como los españoles paella", es una de las frases con las que la agrupación destaca la aceptación de su propuesta musical entre el público catracho, incluso desde Barcelona, España, donde desarrolla su proyecto.

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Una apuesta por los ritmos hondureños

Con "Pijin", Música Pal Barrio vuelve a explorar los sonidos que identifican a Honduras, esta vez con una canción de punta que invita a bailar y disfrutar. El videoclip oficial acompaña el lanzamiento y ya puede reproducirse en YouTube.

La agrupación ha trabajado en diferentes propuestas musicales que combinan ritmos urbanos con elementos de la cultura hondureña, una fórmula con la que busca llegar tanto a los compatriotas que viven en el extranjero como a quienes permanecen en el país.

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De "Tikiti" a "Quema": sus anteriores lanzamientos

Entre sus canciones figura "Tikiti", estrenada en 2024, con la que comenzó a mostrar su propuesta musical al público. Posteriormente, en 2025, lanzó "Quema", una colaboración con la presentadora hondureña Milagro Flores que también generó interés entre sus seguidores.

A estos proyectos se suman "Raspa Party" y "Raspehondu", trabajos con los que el colectivo ha apostado por difundir los sonidos hondureños desde Europa y promover el género de la raspa entre nuevas audiencias.

La propuesta musical de Música Pal Barrio busca mantener un vínculo con Honduras a través de sus canciones, utilizando expresiones populares, ritmos nacionales y colaboraciones que acercan su trabajo a la cultura catracha.

Los seguidores de la agrupación y los amantes de la música hondureña ya pueden encontrar el videoclip de "Pijin" en el canal de YouTube de Música Pal Barrio.

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Josué Cárcamo
Josué Cárcamo

Licenciado en Periodismo por la Unah-vs. Con experiencia en medios de comunicación desde 2019. Redactor de contenido con enfoques educativos, políticos, astronómicos y entretenimiento.

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