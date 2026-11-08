Música Pal Barrio estrena canción al ritmo de punta

Barcelona, España.- La agrupación hondureña Música Pal Barrio presentó "Pijin", su nuevo lanzamiento musical con el que apuesta por los ritmos de punta y una expresión popular catracha para contagiar de ambiente festivo a sus seguidores. El nombre de la canción hace referencia a "pijin", un regionalismo utilizado en Honduras para hablar de una fiesta, celebración o reunión donde la diversión es la protagonista. Con esta propuesta, los artistas buscan conectar con sus raíces y llevar parte de la identidad hondureña a otros escenarios. "Todos los hondureños consumen mi música como los españoles paella", es una de las frases con las que la agrupación destaca la aceptación de su propuesta musical entre el público catracho, incluso desde Barcelona, España, donde desarrolla su proyecto.

Una apuesta por los ritmos hondureños

Con "Pijin", Música Pal Barrio vuelve a explorar los sonidos que identifican a Honduras, esta vez con una canción de punta que invita a bailar y disfrutar. El videoclip oficial acompaña el lanzamiento y ya puede reproducirse en YouTube. La agrupación ha trabajado en diferentes propuestas musicales que combinan ritmos urbanos con elementos de la cultura hondureña, una fórmula con la que busca llegar tanto a los compatriotas que viven en el extranjero como a quienes permanecen en el país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

De "Tikiti" a "Quema": sus anteriores lanzamientos