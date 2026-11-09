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Pierce Brosnan apoya a Callum Turner como el próximo James Bond

Amazon todavía no ha revelado quién interpretará al personaje de James Bond, pero Callum Turner encabeza la lista de favoritos.

Pierce Brosnan apoya a Callum Turner como el próximo James Bond

"Todos los hombres que están en la lista -los que pasaron por el casting- son actores que admiro. Callum Turner -dijo Pierce Brosnam,- es alguien con quien he trabajado, y es tan potente".

 Fotos EFE

Londres.- El actor y modelo británico Callum Turner suena cada vez con más fuerza para encarnar a James Bond en la nueva entrega de esta saga mítica, encargada esta vez al director de cine Denis Villeneuve.

Las casa de apuestas ya ven a Callum Turner por encima de otros 'favoritos' hasta hace solo unos días, como Jack Lowden, Josh O'Connor, Richard Madden, Robert Pattinson o Joe Alwyn, quienes participaron hace dos semanas en una serie de 'castings' en Londres en busca del mejor candidato.

El nombre de Turner surgió sobre todo desde el pasado fin de semana, cuando el intérprete anunció que se desvinculaba de la productora Twentytwo Films, que fundó en agosto con su esposa, la cantante Dua Lipa.

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Aquel anuncio desató especulaciones de que se preparaba para otros cometidos, según resalta hoy The Guardian. Pero han sido las palabras de Pierce Brosnan -uno de los James Bond más recordados, tras encarnar al personaje en cuatro películas- los que han dado alas a la 'candidatura' de Turner: "Todos los hombres que están en la lista -los que pasaron por el casting- son actores que admiro. Callum Turner -dijo entonces- es alguien con quien he trabajado, y es tan potente", dijo a Vanity Fair.

Aun así, no quiso parecer demasiado inclinado por Turner y añadió: "Quienquiera que interprete el papel, le deseo lo mejor, de vida, de fuerza y ​​de coraje", afirmó Brosnan, que también elogió al director Villeneuve -autor de 'Incendies', 'Blade Runner 2049' o 'Dune'- como alguien "iconoclasta", autor de trabajos "visionarios" cuyo relato es a la vez "visceral y sensual".


Callum Turner está casado con Dua Lipa

Callum Turner está casado con Dua Lipa

 (Foto EFE)
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El actor conocido por su papel en Animales fantásticos, ahora se ubica justo detrás del favorito desde hace mucho tiempo para el papel, Aaron Taylor-Johnson, de 34 años, cuyas probabilidades son de 8/11.

Con el respaldo de Turner y Dua Lipa como favorita para interpretar la banda sonora de la próxima película de James Bond, esta poderosa pareja podría ser el futuro de la franquicia.

Desde hace tiempo se la ha considerado una candidata para grabar un tema de Bond, siguiendo a artistas como Billie Eilish, de 22 años, y Adele, de 36.

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Hace un tiempo Aaron Taylor-Johnson agregó más leña al fuego a los rumores de que será el próximo 007 durante el estreno mundial de "28 años después" en Londres en junio del año pasado.

Cuando un periodista de Deadline le preguntó en qué estaba trabajando a continuación, respondió: "No puedo hablar de eso", antes de que su séquito lo apartara.

Aaron pareció provocar aún más especulaciones al firmar un acuerdo con Omega, socio de relojes de Bond desde hace mucho tiempo.

Anteriormente se informó que era el candidato preferido de la veterana productora de James Bond, Barbara Broccoli, de 64 años, antes de que Amazon adquiriera la franquicia.

En declaraciones a Esquire a principios de este año, dijo: "Realmente no me corresponde decir nada".

¿Quién escribirá el guion de la nueva película de James Bond?
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Redacción web
Agencia EFE/Redacción

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