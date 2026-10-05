Hoy es el Día de James Bond: estos son los datos curiosos del Agente 007

La franquicia de "James Bond" ha dado un excelente juego comercial a lo largo de los años. La fórmula creada por el escritor Ian Fleming y trasladada al cine continúa entreteniendo. En sus historias siempre hay un malo y un bueno: alguien que trata de apoderarse del mundo para su beneficio, y luego está el superespía 007, con estilo, siempre elegante y con gancho con las mujeres, que hace lo imposible para evitarlo. Hoy 5 de octubre se conmemora el día del espía más famoso del mundo, y para celebrarlo te compartimos algunos datos curiosos de esta exitosa franquicia.
Con información de Gentleman's Journal y Agencia EFE.
1. El nombre 'James Bond' en realidad fue tomado de un libro de observación de aves que Ian Fleming tenía a mano cuando buscaba un nombre "lo más común posible"; el héroe británico por excelencia debe su nombre al ornitólogo Dr. James Bond.
2. Para la escena inicial de Skyfall , a Daniel Craig se le entregaron 85 versiones idénticas del traje de Bond de Tom Ford, y el elenco de Skyfall utilizó 200.000 cartuchos de munición durante el entrenamiento con armas.
3. Goldfinger fue la primera película en incluir un rayo láser y la primera película en la que Bond conduce un Aston Martin .
4. El salto en tirabuzón del carro que aparece en El hombre de la pistola de oro se realizó en una sola toma y fue la primera acrobacia calculada mediante modelado por ordenador.
5. El nombre de la decimoséptima película de Bond, Goldeneye, proviene de la finca jamaicana donde Ian Fleming escribió 14 de sus novelas.
6. Los agentes 00 desaparecidos (002, 003, 004 y 009) han muerto en distintas películas. El supuestamente fallecido 006 regresa como el villano en Goldeneye antes de ser eliminado. Si bien nunca se ha mencionado a 001 ni a 005, se hace referencia al agente 008, cuyo nombre no se menciona, en varias ocasiones como el sustituto de Bond en caso de su muerte o de ser apartado de una misión por insubordinación.
7. En el set de rodaje de Quantum of Solace , el Aston Martin de Bond acabó en el lago de Garda, en Italia, después de que un especialista perdiera el control.
8. Uno de los espías en los que Fleming basó a su protagonista fue el polímata inglés del siglo XVI John Dee. Dee firmaba sus cartas a la reina Isabel I con el símbolo '007' para indicar que eran solo para sus ojos.
9. Pierce Brosnan fue el Bond más letal. Solo en Goldeneye acabó con 47 vidas. En contraste, Roger Moore solo elimina a una persona en El hombre de la pistola de oro , la película con el menor número de muertes en una entrega de Bond.
Antes de que Sean Connery fuera el primer Agente 007, James Bond ya había cobrado vida en la piel del actor californiano Barry Nelson (1920-1997), en un capítulo de la serie de televisión “Clímax”. El capítulo se titulaba “Casino Royale”, 53 años antes de que el mismo guión fuera llevado al cine interpretado por Daniel Craig.
12. A pesar de haber protagonizado siete películas de James Bond, en la vida real, el actor Roger Moore sufría de hoplofobia, es decir, miedo a las armas de fuego.