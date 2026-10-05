Hoy es el Día de James Bond: estos son los datos curiosos del Agente 007

La franquicia de "James Bond" ha dado un excelente juego comercial a lo largo de los años. La fórmula creada por el escritor Ian Fleming y trasladada al cine continúa entreteniendo. En sus historias siempre hay un malo y un bueno: alguien que trata de apoderarse del mundo para su beneficio, y luego está el superespía 007, con estilo, siempre elegante y con gancho con las mujeres, que hace lo imposible para evitarlo. Hoy 5 de octubre se conmemora el día del espía más famoso del mundo, y para celebrarlo te compartimos algunos datos curiosos de esta exitosa franquicia.

Con información de Gentleman's Journal y Agencia EFE.