Daniel Habif llegará a Honduras el próximo 10 de noviembre

El reconocido conferencista y escritor mexicano Daniel Habif llegará a Honduras este martes 10 de noviembre para presentar su gira mundial “El Paso Final: Ascender 2026”, una propuesta que combina motivación, reflexión, música, arte y mensajes de crecimiento personal. La cita será a las 8:00 de la noche en Hacienda El Trapiche, en Tegucigalpa. La experiencia está diseñada para llevar al público a reflexionar sobre sus metas, sus miedos y los obstáculos que pueden impedirles avanzar. Habif plantea “Ascender” como algo más que una conferencia convencional: un espectáculo transformacional en el que se mezclan inspiración, música en vivo, ciencia y una dimensión espiritual. A través de sus presentaciones, el mexicano aborda temas relacionados con la resiliencia, el propósito, la confianza, el crecimiento personal y la capacidad de enfrentar las adversidades. Su mensaje busca que los asistentes no solamente encuentren motivación durante el espectáculo, sino que salgan con una nueva perspectiva para tomar decisiones y avanzar hacia sus objetivos.

La visita a Honduras forma parte de una gira internacional con la que Habif continúa llevando su propuesta a diferentes ciudades. Su trayectoria como conferencista incluye cientos de presentaciones y escenarios de distintos países, con una audiencia que también ha crecido considerablemente a través de las redes sociales. Además de su trabajo como conferencista, Habif ha construido una carrera como escritor. Es autor de libros como “Inquebrantables”, “Las trampas del miedo” y “Ruge”, publicaciones centradas en temas de superación, miedo, fortaleza emocional y desarrollo personal. En 2026 también publicó “El amor no se ruega, se riega”, bajo el sello editorial Planeta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Su llegada también representa una oportunidad para sus seguidores hondureños de conocer de cerca el formato que ha presentado en escenarios de Latinoamérica, Norteamérica y Europa. El propio Habif ha definido estos encuentros como experiencias que buscan provocar una reflexión profunda y convertirse en un punto de inflexión para quienes atraviesan momentos de cambio o buscan un nuevo impulso.

¿Quién es Daniel Habif? Nacido el 5 de octubre de 1983 en Mazatlán, Sinaloa, México, Habif inició desde pequeño su relación con los escenarios y posteriormente desarrolló una trayectoria vinculada con la comunicación, la actuación, los negocios y la literatura. Estudió Administración y Artes Escénicas y actualmente cursa Psicología en la Universidad Anáhuac. A lo largo de su carrera ha compartido escenario con figuras internacionales como Barack Obama, Richard Branson y el Premio Nobel de la Paz Óscar Arias. También ha participado en eventos como los Latin Grammy, Premios Juventud, Latin Billboard y Venezuela Aid Live. Habif es además fundador del movimiento #INQUEBRANTABLES y participa en el consejo directivo de Fundación Freedom, organización dedicada a combatir y prevenir la trata con fines de explotación sexual de niñas y niños. Su contenido digital suma millones de seguidores y visualizaciones alrededor del mundo. Con una carrera que combina literatura, comunicación y conferencias, Daniel Habif llega ahora a Honduras con “El Paso Final: Ascender 2026”, una experiencia que apuesta por convertir la inspiración en acción y motivar al público a replantearse sus límites, objetivos y decisiones.