¿Lucero regresó con Mijares? Esto dice la actriz sobre el supuesto romance

¿Que Lucero y su ex Manuel Mijares volvieron y "decidieron darse una segunda oportunidad"? En las últimas horas se ha viralizado una imagen que mostraba a la expareja supuestamente reconciliada. La fotografía, que comenzó a circular en redes sociales como si formara parte de una portada de la revista ¡Hola!, aseguraba que ambos habían retomado su relación sentimental y que se "arrepentían" del divorcio. Por supuesto, el titular ha causado revuelo, pero ¿cuál es la verdad detrás de esta supuesta noticia?

La cantante y actriz alzó la voz para desmentir la supuesta portada de la revista ¡Hola! creada aparentemente con inteligencia artificial y difundida por algunos usuarios de redes. La imagen la mostraba con su exesposo Manuel Mijares con un titular que hablaba sobre por qué "decidieron darse una segunda oportunidad". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Qué estupidez hacer cosas falsas, ¿para qué sirve eso?, ya no usen AI o CGI (imágenes generadas por computadora)", escribió la cantante en X este domingo 8 de noviembre. "No inventen payasadas porque puede haber gente que se lo crea, es una falta de respeto", finalizó. Molesta por la difusión de contenido falso, la intérprete compartió una publicación realizada por una seguidora en X, donde se mostraba la fotografía original utilizada para crear el montaje. La imagen auténtica correspondía a una sesión fotográfica en la que Lucero aparecía sola para una portada de la revista Vanidades. La revista ¡Hola! no reaccionó de manera inmediata ni en sus redes oficiales ni en su sititio web ante la polémica.

La historia entre Lucero y Manuel Mijares Ambos se conocieron durante la filmación de la película 'Escápate conmigo' en 1987 y años después iniciaron una relación sentimental que culminó en matrimonio en 1997. Fruto de esa unión nacieron sus hijos José Manuel y Lucero, en 2001 y 2005, respectivamente. Aunque la pareja puso fin a su matrimonio en 2011, han mantenido una relación cercana y profesional. Desde 2021 volvieron a compartir proyectos sobre el escenario, situación que ha alimentado constantemente rumores sobre una posible reconciliación.