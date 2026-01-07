Revelan que Lucero y Emmanuel estarían iniciando una nueva relación

En las últimas horas los nombres de los cantantes, Lucero y Emmanuel, aparecieron en las portadas de los medios de la farándula después de que el periodista, Javier Ceriani, presentara unas pruebas que supuestamente destapan su relación sentimental.
En su reciente programa en YouTube, Javier Ceriani, famoso periodista de espectáculos, dijo que Lucero y Emmanuel tendrían un noviazgo.
El conductor de televisión compartió una plática con una persona cercana a los músicos, lo que incrementa los rumores.
En su programa de YouTube, Javier Ceriani, presentó una conversación con una persona que supuestamente es cercana a Emmanuel.
La persona filtró las supuestas infidelidades que cometió el músico a su aún esposa, quien desde hace un tiempo lucha contra una complicada enfermedad.
En este sentido, el ex conductor de "Chisme No Like" presentó una plática con una persona muy cercana a Emmanuel, quien dijo que es muy evidente que existe demasiada química entre el músico y Lucero, ex pareja sentimental de Manuel Mijares.
"Emmanuel y Lucero ya no disimulan que hay un coqueteo", dijo el periodista de espectáculos.
En uno de los mensajes, la persona cercana a Emmanuel aseguró que es bastante obvio el coqueteo que existe entre el cantante y Lucero, explicando que durante sus conciertos o presentaciones intercambian miradas e incluso tienen contacto físico.
"Yo siento que Lucero algo se trae con Emmanuel. No disimulan nada, en pleno show se agarran de la mano, él la toma de la cintura o ella lo busca", explicó.
Es importante señalar que hasta el momento ni Lucero ni Emmanuel han confirmado que exista algo entre ellos.