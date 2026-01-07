  1. Inicio
Revelan que Lucero y Emmanuel estarían iniciando una nueva relación

El periodista de espectáculos, Javier Ceriani, habló sobre la supuesta relación sentimental de los cantantes.

Revelan que Lucero y Emmanuel estarían iniciando una nueva relación
1 de 10

En las últimas horas los nombres de los cantantes, Lucero y Emmanuel, aparecieron en las portadas de los medios de la farándula después de que el periodista, Javier Ceriani, presentara unas pruebas que supuestamente destapan su relación sentimental.

Revelan que Lucero y Emmanuel estarían iniciando una nueva relación
2 de 10

En su reciente programa en YouTube, Javier Ceriani, famoso periodista de espectáculos, dijo que Lucero y Emmanuel tendrían un noviazgo.
Revelan que Lucero y Emmanuel estarían iniciando una nueva relación
3 de 10

El conductor de televisión compartió una plática con una persona cercana a los músicos, lo que incrementa los rumores.

Revelan que Lucero y Emmanuel estarían iniciando una nueva relación
4 de 10

En su programa de YouTube, Javier Ceriani, presentó una conversación con una persona que supuestamente es cercana a Emmanuel.
Revelan que Lucero y Emmanuel estarían iniciando una nueva relación
5 de 10

La persona filtró las supuestas infidelidades que cometió el músico a su aún esposa, quien desde hace un tiempo lucha contra una complicada enfermedad.
Revelan que Lucero y Emmanuel estarían iniciando una nueva relación
6 de 10

En este sentido, el ex conductor de "Chisme No Like" presentó una plática con una persona muy cercana a Emmanuel, quien dijo que es muy evidente que existe demasiada química entre el músico y Lucero, ex pareja sentimental de Manuel Mijares.
Revelan que Lucero y Emmanuel estarían iniciando una nueva relación
7 de 10

"Emmanuel y Lucero ya no disimulan que hay un coqueteo", dijo el periodista de espectáculos.

Revelan que Lucero y Emmanuel estarían iniciando una nueva relación
8 de 10

En uno de los mensajes, la persona cercana a Emmanuel aseguró que es bastante obvio el coqueteo que existe entre el cantante y Lucero, explicando que durante sus conciertos o presentaciones intercambian miradas e incluso tienen contacto físico.

Revelan que Lucero y Emmanuel estarían iniciando una nueva relación
9 de 10

"Yo siento que Lucero algo se trae con Emmanuel. No disimulan nada, en pleno show se agarran de la mano, él la toma de la cintura o ella lo busca", explicó.

Revelan que Lucero y Emmanuel estarían iniciando una nueva relación
10 de 10

Es importante señalar que hasta el momento ni Lucero ni Emmanuel han confirmado que exista algo entre ellos.

