Manuel Mijares reaparece y habla por primera vez de su actual estado de salud

Ante esta situación, el cantante de "Soldado del amor" compartió un comunicado en redes sociales explicando que actualmente se encuentra bien y desmintiendo cualquier problema de salud. Sin embargo, sus amigos, Yuri y Emmanuel, revelaron que recientemente se sometió a una operación, pero ya no presenta ningún malestar.

A inicios de esta semana, la revista de espectáculos TVNotas informó que el cantante, Manuel Mijares , fue hospitalizado de emergencia en 2024 después de presentar un riesgo de infarto. La publicación detalló que a partir de ese momento el intérprete priorizó su salud al bajar de peso.

En medio de los rumores sobre su actual estado de salud, Manuel Mijares, uno de los cantantes más famosos y queridos en México, registró actividad en su cuenta en Instagram al compartir un video que de alguna manera sirvió para poner fin a todos los rumores.

Previo a su presentación en el estado de Querétaro, el intérprete de "El privilegio de amar", "Soldado del amor" y "Para amarnos más" subió un video mostrando sus ensayos, sin embargo, se tomó unos segundos para decir que se encuentra "muy bien" y "feliz".

Después de revelar que no presenta ningún problema de salud, el también participante del reality show "Juego de Voces" reiteró que todo está "bien". En la parte final del video se mostró muy contento e incluso corrió arriba del escenario.