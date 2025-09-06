Laura Zapata sobre Yolanda Andrade: "Todo lo que lanzas se te regresa”

La actriz Laura Zapata vuelve a estar en el ojo del huracán tras emitir fuertes declaraciones sobre el delicado estado de salud de la conductora Yolanda Andrade.
En una entrevista reciente, Zapata expresó: “Pobrecita, que Dios la ayude. Siento feo, es una mujer joven... pero todo lo que lanzas se te regresa”.
Estas palabras han generado una ola de reacciones en redes sociales y entre figuras del medio artístico, quienes consideran que la actriz insinúa que la enfermedad de Andrade es una especie de castigo por su pasado.
Durante la entrevista, Laura Zapata añadió que cada persona tiene un destino marcado: “Así es la vida, cada quien tenemos nuestro código de barras: aquí naces y hasta aquí llegaste”. Sin embargo, fue más allá al insinuar que Andrade estaría recibiendo lo que merece: “La vida te regresa lo que lanzas al universo. La vida la está hincando, le está diciendo agáchate, híncate. Y digo que Dios la acompañe, creo que todo lo que lanzas se te regresa”.
"Encontronazos" del pasado
La controversia se intensifica al recordar los desencuentros públicos entre ambas, especialmente después de que Andrade asegurara que Thalía mantenía económicamente a su hermana Laura Zapata.
Yolanda Andrade, por su parte, reveló recientemente que enfrenta dos diagnósticos médicos sin cura, lo que ha despertado preocupación entre sus seguidores. “Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Científicamente, eso quiere decir que me puedo morir antes que ustedes”, confesó en una entrevista.
La contundencia de Zapata no pasó desapercibida. El actor Alfredo Adame fue uno de los primeros en reaccionar, calificando a la actriz como “una persona tóxica y dañina” y asegurando que sus palabras carecen de empatía.
En medio de esta tormenta mediática, Yolanda reapareció públicamente durante el cumpleaños número 54 de Thalía, donde compartió un emotivo mensaje que dejó entrever su preocupación por el futuro: “No me gustaría vivir 105... con trabajos voy a vivir cinco más”.