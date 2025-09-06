Laura Zapata sobre Yolanda Andrade: "Todo lo que lanzas se te regresa”

Ciudad de México.

La actriz Laura Zapata vuelve a estar en el ojo del huracán tras emitir fuertes declaraciones sobre el delicado estado de salud de la conductora Yolanda Andrade.

En una entrevista reciente, Zapata expresó: “Pobrecita, que Dios la ayude. Siento feo, es una mujer joven... pero todo lo que lanzas se te regresa”.

Estas palabras han generado una ola de reacciones en redes sociales y entre figuras del medio artístico, quienes consideran que la actriz insinúa que la enfermedad de Andrade es una especie de castigo por su pasado.

Durante la entrevista, Laura Zapata añadió que cada persona tiene un destino marcado: “Así es la vida, cada quien tenemos nuestro código de barras: aquí naces y hasta aquí llegaste”. Sin embargo, fue más allá al insinuar que Andrade estaría recibiendo lo que merece: “La vida te regresa lo que lanzas al universo. La vida la está hincando, le está diciendo agáchate, híncate. Y digo que Dios la acompañe, creo que todo lo que lanzas se te regresa”.