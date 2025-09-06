El youtuber Yulay fue hospitalizado de emergencia

México.

Fue en su cuenta en Instagram donde Yulay, uno de los youtubers con mayor popularidad en México en la actualidad, compartió dos imágenes que muestran su actual estado de salud. Los internautas inmediatamente expresaron su preocupación y se preguntaron qué fue lo que le pasó.

El creador de contenido y youtuber , Yulay , fue hospitalizado de emergencia. En sus redes sociales compartió un par de fotografías que generaron bastante preocupación entre sus millones de seguidores.

Ante sus dos millones de seguidores en Instagram, Julio César Fuentes Cruz, conocido como Yulay, subió dos historias explicando que fue hospitalizado. En la primera imagen vemos al creador de contenido recostado en la cama de un hospital.

Minutos después el youtuber volvió a subir una publicación pidiéndole a sus fans que le mandarán sus "buenas vibras" ante el complicado momento de salud que estaba enfrentando. El mensaje lo subió la tarde del viernes 5 de septiembre y hasta el momento es lo último que se sabe.

Julio César Fuentes Cruz, conocido en redes sociales como Yulay, es un famoso creador de contenido que consiguió gran parte de su fama por mostrar la realidad de varias zonas de México. Actualmente en su canal de YouTube tiene más de siete millones de suscriptores.