Miss Universo 2026: Melissa Núñez ya está en Puerto Rico

La representante de República Dominicana, Melissa Núñez, llegó a Puerto Rico para incorporarse oficialmente a las actividades de Miss Universo 2026, luego de retrasar su viaje a causa del accidente de tránsito que sufrió el pasado 6 de noviembre en Santo Domingo.
La candidata dominicana arribó a la isla este 9 de noviembre, después de recibir la autorización médica que le permitió retomar su agenda internacional y sumarse a la concentración de aspirantes al título de Miss Universo.
El accidente ocurrió cuando Melissa Núñez se movilizaba junto a Magali Febles, directora nacional de Miss República Dominicana Universo, situación que generó preocupación dentro de la organización y entre los seguidores del certamen.
Tras el percance, ambas fueron atendidas por personal médico y permanecieron bajo observación mientras se evaluaba su estado de salud y la posibilidad de que retomaran sus actividades programadas.
Inicialmente, la representante de República Dominicana tenía previsto viajar a Puerto Rico el 8 de noviembre para participar en las primeras actividades de Miss Universo 2026, pero su traslado fue pospuesto por recomendación médica.
Durante los días posteriores al accidente, la organización nacional informó que Melissa Núñez se encontraba estable y evolucionaba favorablemente, aunque continuaba bajo seguimiento clínico.
Luego de completar 48 horas de observación médica, la reina de belleza recibió el alta necesaria para viajar y continuar con su preparación dentro del certamen internacional.
La llegada de Melissa Núñez a Puerto Rico pone fin a las dudas que surgieron sobre su incorporación a Miss Universo 2026, uno de los concursos de belleza más importantes del mundo.
A partir de ahora, la representante dominicana participará en las actividades oficiales organizadas por Miss Universo, incluyendo acreditaciones, sesiones fotográficas, entrevistas y eventos protocolares.
La candidata se integra a una concentración que reúne a delegadas de distintos países en Puerto Rico, sede de la edición número 75 del certamen.
La presencia de Melissa Núñez en Miss Universo 2026 se confirma después de una semana marcada por la incertidumbre derivada del accidente que sufrió antes de viajar a la isla.
Con su llegada a Puerto Rico, la delegación de República Dominicana completa su incorporación al concurso internacional y centra su atención en las actividades previas a la gala final, programada para el 24 de noviembre.