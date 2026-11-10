Miss Universo 2026: Melissa Núñez ya está en Puerto Rico

La representante de República Dominicana, Melissa Núñez, llegó a Puerto Rico para incorporarse oficialmente a las actividades de Miss Universo 2026, luego de retrasar su viaje a causa del accidente de tránsito que sufrió el pasado 6 de noviembre en Santo Domingo. La candidata dominicana arribó a la isla este 9 de noviembre, después de recibir la autorización médica que le permitió retomar su agenda internacional y sumarse a la concentración de aspirantes al título de Miss Universo. El accidente ocurrió cuando Melissa Núñez se movilizaba junto a Magali Febles, directora nacional de Miss República Dominicana Universo, situación que generó preocupación dentro de la organización y entre los seguidores del certamen.

Tras el percance, ambas fueron atendidas por personal médico y permanecieron bajo observación mientras se evaluaba su estado de salud y la posibilidad de que retomaran sus actividades programadas. Inicialmente, la representante de República Dominicana tenía previsto viajar a Puerto Rico el 8 de noviembre para participar en las primeras actividades de Miss Universo 2026, pero su traslado fue pospuesto por recomendación médica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante los días posteriores al accidente, la organización nacional informó que Melissa Núñez se encontraba estable y evolucionaba favorablemente, aunque continuaba bajo seguimiento clínico. Luego de completar 48 horas de observación médica, la reina de belleza recibió el alta necesaria para viajar y continuar con su preparación dentro del certamen internacional. La llegada de Melissa Núñez a Puerto Rico pone fin a las dudas que surgieron sobre su incorporación a Miss Universo 2026, uno de los concursos de belleza más importantes del mundo.