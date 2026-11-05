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Miss Universo 2026: las favoritas que llegan con belleza y preparación

La carrera por Miss Universo 2026 tiene favoritas con perfiles destacados

Miss Universo 2026: las favoritas que llegan con belleza y preparación
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Las principales aspirantes a la corona de Miss Universo 2026 no solo sobresalen por su belleza. Psicólogas, ingenieras, periodistas, empresarias y especialistas en distintas áreas encabezan las apuestas rumbo a la edición número 75 del certamen.

 Foto: Instagram
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La representante de Puerto Rico Jennifer Barreto llega como una de las candidatas más completas de esta edición. Con estudios en Psicología y Trabajo Social Clínico, además de su labor como especialista en prevención para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, busca aprovechar la condición de anfitriona para convertirse en una seria aspirante a la corona.

 Foto: Instagram/@jenniferbarretopr
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Venezuela vuelve a apostar por una candidata con sólida presencia escénica como lo es Clara Vegas Goetz. Su formación en artes y actuación la ha convertido en uno de los nombres más observados durante la temporada preliminar.

 Foto: Instagram/@claravegasgoetz
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Con estudios en Gestión y Finanzas, la francesa Garance Authié combina elegancia, disciplina y una preparación profesional que ha generado expectativas entre los seguidores del concurso.

 Foto: Instagram/@missuniverse
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Bea Millan-Windorski Miss Universo Filipinas. Graduada en Estudios Internacionales e Historia, representa a uno de los países más exitosos de la era moderna de Miss Universo. Su preparación académica y desenvolvimiento público la mantienen entre las participantes con mayor proyección.

 Foto: Instagram/@bea.millan.windorski
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Conocida por su trabajo como creadora de contenido, la cubana Mia Dio ha conseguido posicionarse entre las candidatas más comentadas de esta edición gracias a su influencia digital y presencia mediática.

 Foto: Instagram/@miiadio
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Ingeniera industrial y una de las reinas con mayor experiencia internacional. La colombiana María Alejandra López ha logrado mantenerse entre las favoritas gracias a su preparación, seguridad escénica y trayectoria dentro de los concursos de belleza.

 Foto: Instagram/@malopezp
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Periodista y comunicadora social, la chilena Dominga López destaca por su facilidad para expresarse frente a las cámaras y por un perfil que combina preparación académica con experiencia en medios de comunicación.

 Foto: Instagram/@domingalopez_muchile
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La empresaria y modelo brasileña Marcella Kozinski llega respaldada por una carrera ligada al emprendimiento y la industria de la moda. Su perfil destaca por combinar negocios, imagen y liderazgo.

 Foto: Instagram/@marcellakozinski
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Valeria Mena, la representante boliviana ha llamado la atención por sus iniciativas sociales y por su formación vinculada a la administración, diseño y estrategia comercial, aspectos que fortalecen su candidatura.

 Foto: Instagram/@vale.menaf
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La nicaragüense Jazmine Chola ha ganado notoriedad durante la temporada de competencias gracias a su desempeño en actividades oficiales y a una presencia cada vez más sólida frente a los expertos en concursos de belleza.

 Foto: Instagram/@jasmine.blandford
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Susana Lucía Medina. Modelo, empresaria y graduada en Derecho. La representante de España llega a Miss Universo 2026 con experiencia en certámenes de belleza y una sólida formación académica. Su perfil combina preparación profesional y trayectoria en el mundo del modelaje, características que la posicionan entre las candidatas europeas más seguidas de esta edición.

 Foto: Instagram/@susimem
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