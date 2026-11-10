Miss Universo 2026 premia a Jasmine Blandford por el apoyo de Nicaragua

La representante de Nicaragua, Jasmine Blandford, recibió un importante reconocimiento previo a su participación en Miss Universo 2026, al ser nombrada ganadora de “La Gran Despedida”, un galardón que destaca el apoyo y la energía demostrados por los seguidores de las candidatas durante su camino al certamen internacional. El anuncio fue compartido a través de las plataformas oficiales relacionadas con el concurso, donde se destacó la extraordinaria movilización de los fanáticos nicaragüenses para despedir a su reina de belleza antes de emprender su viaje hacia la competencia mundial. De acuerdo con la publicación, la candidata logró sobresalir gracias a las numerosas muestras de cariño y respaldo recibidas por parte de sus compatriotas, quienes participaron activamente en los eventos organizados en honor a su representación internacional.

La celebración incluyó una elegante gala de despedida realizada en Miami, donde seguidores, familiares y miembros de la comunidad nicaragüense se reunieron para expresar sus mejores deseos a la joven aspirante a la corona universal. Además de la gala, uno de los momentos más emotivos se vivió durante la despedida en el aeropuerto, donde decenas de simpatizantes acompañaron a Blandford antes de su partida. Las imágenes reflejaron un ambiente cargado de entusiasmo, orgullo nacional y esperanza. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los organizadores destacaron que el respaldo brindado por los seguidores de Nicaragua fue uno de los más visibles y memorables de esta edición del certamen, razón por la cual la candidata obtuvo la distinción de “Mejor delegada” dentro de esta categoría especial.

La publicación resaltó que el cariño mostrado hacia la representante no solo quedó evidenciado en la asistencia a los eventos, sino también en la interacción y el apoyo constante a través de las redes sociales, donde numerosos usuarios enviaron mensajes de aliento. Para muchos aficionados a los concursos de belleza, este reconocimiento demuestra la fuerte conexión existente entre la candidata y el público nicaragüense, que ha seguido de cerca cada etapa de su preparación rumbo a Miss Universo. La noticia generó una ola de reacciones positivas entre los seguidores del certamen, quienes celebraron el logro de Blandford y destacaron el esfuerzo realizado para representar de la mejor manera a su país en la competencia internacional.